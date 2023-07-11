Фахівці рекомендують їсти банани на сніданок тільки в поєднанні з іншими продуктами, щоб скомбінувати оптимальне співвідношення корисних жирів, білка і вуглеводів.
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Коли точно не варто їсти банани
Не бажано їх вживати і на голодний шлунок, оскільки так можна викликати подразнення кишківника. А ось у вечірній час вони допоможуть підтримати вироблення мелатоніну, який відповідає за циркадні ритми та правильний цикл сну.
Кому банани особливо корисні
Насамперед фахівці радять додати до свого раціону банани жінкам. Адже ці фрукти містять велику кількість марганцю, який сприяє виробленню колагену в організмі. Саме ця речовина допомагає захиститися від старіння.
А ще банани корисні завдяки вмісту калію. Цей мікроелемент потрібен, щоб підтримувати здоров'я серця і судин. Також за його допомогою контролюється артеріальний тиск.
Банани – джерело вітамінів: група В, А, D, С і Е.