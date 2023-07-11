Специалисты рекомендуют кушать бананы на завтрак только в сочетании с другими продуктами, чтобы скомбинировать оптимальное соотношение полезных жиров, белка и углеводов.

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Когда точно не стоит есть бананы

Не желательно их употреблять и голодным желудком, поскольку так можно вызвать раздражение кишечника. А вот в вечернее время они помогут поддержать выработку мелатонина, отвечающего за циркадные ритмы и правильный цикл сна.

Банан – это пребиотический продукт, обеспечивающий организм клетчаткой и стойким крахмалом для производства бутирата – масляной кислоты – питательного вещества, производимого бактериями кишечника. Она поддерживает здоровье пищеварительной системы и помогает предотвратить заболевания. Масляная кислота – одна из причин симбиоза между бактериями и человеком.

Кому бананы особенно полезны

В первую очередь специалисты советуют добавить в свой рацион бананы женщинам. Ведь эти фрукты содержат большое количество марганца, способствующего выработке коллагена в организме. Именно это вещество помогает оградиться от старения.

А еще бананы полезны благодаря содержанию калия. Этот микроэлемент требуется, чтобы поддерживать здоровье сердца и сосудов. Также с его помощью контролируется АД.

Бананы – источник витаминов: группа В, А, D, С и Е.