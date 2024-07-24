Які гормони відповідають за вагу
Відомий засновник Інституту зниження ваги Dr Frank's Френк Джозеф назва 7 неочевидних ознак того, що причиною набору ваги є гормональний дисбаланс.
Дивіться також Заміна лише одного продукту в раціоні знижує ризик діабету на майже 30%
Попри традиційну увагу до змін гормонів щитоподібної залози, кортизолу, тестостерону й естрогену як до основних винуватців збільшення ваги, не береться до уваги гормональний дисбаланс, пов'язаний з GLP-1 і GIP.
Вирішальне значення
Розуміння того, як працюють GLP-1 має вирішальне значення.
"Багато людей марно борються з набором ваги, тому що їхні гормони працюють проти них, а не тому, що у них немає сили волі", – стверджує Френк Джозеф.
Ознаки дисбалансу гормонів
- безпричинне збільшення ваги, особливо в ділянці живота, яке важко контролювати дієтою або спортом;
- постійне відчуття голоду і тяга до їжі, особливо до солодкого чи вуглеводів;
- відчуття втоми, низький рівень енергії, попри достатню кількість сну;
- часті зміни настрою, дратівливість, тривожність або депресія;
- проблеми зі сном, із засинанням, підтриманням сну або відсутність відчуття відпочинку;
- порушення менструального циклу;
- уповільнений метаболізм, що призводить до збільшення ваги без істотних змін у раціоні харчування або активності.
Як відновити гормональний фон
Не поспішайте купувати препарати для зниження ваги. Спершу дайте час своєму організму відновитись і допоможіть йому в цьому. Для цього можна звернутись до професіоналів за консультацією і почність з простих кроків, як от:
- дотримуйтеся збалансованої дієти: у вашому раціоні має бути достатньо клітковини, нежирних білків та корисних жирів;
- регулярно займайтеся спортом: підійдуть як аеробні, так і силові вправи. Фізична активність допоможе покращити обмін речовин і загальне самопочуття;
- висипайтеся: сон життєво важливий, оскільки він відіграє ключову роль у регуляції гормонів;
- контролюйте стрес: спробуйте медитації, йогу або вправи на глибоке дихання. Це чудові способи контролювати рівень кортизолу.