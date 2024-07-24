Какие гормоны отвечают за вес

Известный основатель Института снижения веса Dr Frank's Фрэнк Джозеф назвал 7 неочевидных признаков того, что причиной набора веса является гормональный дисбаланс.

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Несмотря на традиционное внимание к изменениям гормонов щитовидной железы, кортизола, тестостерона и эстрогена как к основным виновникам увеличения веса, не принимается во внимание гормональный дисбаланс, связанный с GLP-1 и GIP.

Решающее значение

Понимание того, как работают GLP-1 имеет решающее значение.

"Многие люди тщетно борются с набором веса, потому что их гормоны работают против них, а не потому, что у них нет силы воли", – утверждает Фрэнк Джозеф.

Признаки дисбаланса гормонов

  1. беспричинное увеличение веса, особенно в области живота, которое трудно контролировать диетой или спортом;
  2. постоянное чувство голода и тяга к еде, особенно к сладкому или углеводам;
  3. чувство усталости, низкий уровень энергии, несмотря на достаточное количество сна;
  4. частые смены настроения, раздражительность, тревожность или депрессия;
  5. проблемы со сном, с засыпанием, поддержанием сна или отсутствие ощущения отдыха;
  6. нарушение менструального цикла;
  7. замедленный метаболизм, что приводит к увеличению веса без существенных изменений в рационе питания или активности.

Как восстановить гормональный фон

Не спешите покупать препараты для снижения веса. Сначала дайте время своему организму восстановиться и помогите ему в этом. Для этого можно обратиться к профессионалам за консультацией и начать с простых шагов, как вот:

  • придерживайтесь сбалансированной диеты: в вашем рационе должно быть достаточно клетчатки, нежирных белков и полезных жиров;
  • регулярно занимайтесь спортом: подойдут как аэробные, так и силовые упражнения. Физическая активность поможет улучшить обмен веществ и общее самочувствие;
  • высыпайтесь: сон жизненно важен, поскольку он играет ключевую роль в регуляции гормонов;
  • контролируйте стресс: попробуйте медитации, йогу или упражнения на глубокое дыхание. Это отличные способы контролировать уровень кортизола.