Вчені проаналізували медичні дані 95 тисяч матерів та їх дочок до 8 років, які проживають у Норвегії та Великобританії, засновані на інформації з досліджень 1990-1992 та 2002-2008 років.

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Попередні дослідження вказували на роль дієти, генетики та екологічних чинників у розвитку аутизму, але конкретну причину ще не встановлено.

Дієта матері впливає на ризик аутизму у дітей

Найновіше дослідження глибше дослідило роль дієти та виявило, що "здорова дієта", яка включає регулярне вживання овочів, фруктів, горіхів, риби та цільнозернових продуктів, може зменшити ризик народження дитини з аутизмом на 22% порівняно з дієтами, що містять високий вміст жирів, оброблене м'ясо, солодкі напої та рафіновані вуглеводи.

Дослідження також виявило, що діти від матерів, які дотримувалися здорової дієти під час вагітності, мали на 24% менші шанси на розвиток соціальних та комунікаційних проблем, незалежно від аутизму. Вони зазначили, що цей зв'язок був особливо помітний серед пар мати/дочка порівняно з мати/син.

Чому виникає такий звʼязок

Вчені підкреслюють, що їхнє дослідження не визначає, чому саме "здорова дієта" може знизити ризик розвитку аутизму, але припускають, що вплив харчування на ДНК або імунну систему може бути ключовим фактором. Водночас вони вказують, що дані не змогли чітко визначити, чи ці зв'язки є причинно-наслідковими, чи впливають інші фактори.