Та нове дослідження, яке опубліковане в медичному журналі Neurology, виявило найефективніший клас препаратів проти мігрені. Ними стали триптани.

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Як визначили ефективність ліків

Праця базується на даних, отриманих з понад 3 мільйонах записів додатку My Migraine Buddy, за допомогою якого користувачі відстежували напади мігрені.

Упродовж 6 років 278 тисяч пацієнтів з мігренню оцінювали ефективність 25 препаратів різних класів.

У ході аналізу цих даних, виявилось, що найефективнішими для пацієнтів були саме триптани – препарати на основі дигідроерготаміну і протиблювотні, як-от прометазин – препарат, який допомагав полегшити нудоту, що є частим симптом мігрені.

Знеболювальні проти мігрені

Зауважують, що якщо порівнювати ефективність інших препаратів, як от ібупрофен, вчені виявили, що триптани в 5 – 6 разів ефективніші. Що є дійсно вагомою перевагою.

Ба більше, навіть серед класу триптани учені теж виявили найефективніший препарат. Ним став елетриптан, учені встановили, що він допомагав у 78% випадків нападів мігрені. Інші триптани, зокрема золмітриптан (Zomig) і суматриптан (Imitrex), теж були досить ефективними, їх рейтинг – 74% і 72% – відповідно.

ПЦікаво, що і протиблювотні засоби були в 2,5 рази ефективнішими, ніж ібупрофен.

Різні лікарські форми

Учені наголошують, що таблетки – не єдиний засіб для полегшення нападів мігрені. У ході дослідження вивчалась також ефективність застосування препаратів різних лікарськи форм, як-от назальний спрей, ін'єкції або ректальні супозиторії.

Це свідчить про те, що пацієнти, які страждають на хронічний головний біль, обов'язково мають проконсультуватись із лікарем для підбору лікарського препарату, який буде найефективнішим і найщручнішим конкретно для них. Саме в цьому і полягає користь терапії у випадку мігрені.