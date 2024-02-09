И новое исследование, которое опубликовано в медицинском журнале Neurology, выявило самый эффективный класс препаратов против мигрени. Ими стали триптаны.

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Как определили эффективность лекарств

Работа базируется на данных, полученных из более 3 миллионов записей приложения My Migraine Buddy, с помощью которого пользователи отслеживали приступы мигрени.

В течение 6 лет 278 тысяч пациентов с мигренью оценивали эффективность 25 препаратов различных классов.

В ходе анализа этих данных, оказалось, что самыми эффективными для пациентов были именно триптаны – препараты на основе дигидроэрготамина и противорвотные, такие как прометазин – препарат, который помогал облегчить тошноту, что является частым симптомом мигрени.

Обезболивающие против мигрени

Замечают, что если сравнивать эффективность других препаратов, как вот ибупрофен, ученые обнаружили, что триптаны в 5 – 6 раз эффективнее. Что является действительно весомым преимуществом.

Более того, даже среди класса триптанов ученые тоже обнаружили самый эффективный препарат. Им стал элетриптан, ученые установили, что он помогал в 78% случаев приступов мигрени. Другие триптаны, в частности золмитриптан (Zomig) и суматриптан (Imitrex), тоже были достаточно эффективными, их рейтинг – 74% и 72% – соответственно.

Интересно, что и противорвотные средства были в 2,5 раза эффективнее, чем ибупрофен.

Различные лекарственные формы

Ученые отмечают, что таблетки – не единственное средство для облегчения приступов мигрени. В ходе исследования изучалась также эффективность применения препаратов различных лекарственных форм, например назальный спрей, инъекции или ректальные суппозитории.

Это свидетельствует о том, что пациенты, страдающие хронической головной болью, обязательно должны проконсультироваться с врачом для подбора лекарственного препарата, который будет эффективным и удобным конкретно для них. Именно в этом и заключается польза терапии в случае мигрени.