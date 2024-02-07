Исследование представила команда Института биомедицинских исследований Фралина. Ключевые выводы работы опубликовали в медицинском журнале PAIN.

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Отмечают, что звуковые волны сфокусированного ультразвука, направлены на глубокие участки мозга, могут снижать восприятие боли и ее эффекты, в частности частоты сердечных сокращений.

Справка. Сфокусированный ультразвук использует ту же технологию, что и ультразвуковое сканирование в медицине. Отличие в том, что этот метод доставляет узкую полосу звуковых волн в крошечную точку в мозге.

Как проводили исследование

К участию в исследовании привлекли 23 здоровых добровольца. Суть терапии заключалась в том, что участникам прикладывали тепло к ладони для вызова боли и одновременно происходило воздействие ультразвук в точку мозга под контролем магнитно-резонансной томографии.

Ученые зафиксировали среднее уменьшение восприятия боли на три четверти балла. Ученые убеждены, что их результаты могут иметь клиническое значение, ведь метод будет улучшать качество жизни пациентов с болью и снижать у них зависимость от сильных обезболивающих препаратов.

Исследователи также подтвердили, что применение ультразвука снижает физическую реакцию на болевой стресс. То есть, метод будет улучшать и общее состояние здоровья.

Перспектива открытия

Результаты исследования демонстрируют новые перспективы для неинвазивного лечения боли и понимания взаимосвязи между сердцем и мозгом в контексте болевого стресса.