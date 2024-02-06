Исследователи также объяснили причины возникновения этого состояния у мужчин, пути коррекции и возможные решения. Ученые также отметили, что речь не об избыточном весе, а именно увеличенные молочные железы у мужчин.
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Состояние, когда у мужчин увеличена грудь, известно в медицине как гинекомастия и отличается от псевдогинекомастии, что возникает из-за избыточного веса или ожирения,
– отметили ученые.
Объясняют, что гинекомастия обычно возникает вследствие гормонального дисбаланса, от которого, к примеру, в Великобритании страдают около 30% мужчин.
Как это связано с рисками смерти
Исследователи проанализировали данные более чем 20 тысяч мужчин с гинекомастией. Им диагностировали состояние в период с 1995 по 2021 год.
В ходе изучения анкет мужчин с гинекомастией оказалось, что они имели на 37% повышенный риск преждевременной смерти по любой причине по сравнению с мужчинами, которые не имели в анамнезе этого заболевания.
Ученые надеются, что их выводы будут способствовать осведомленности медицинских работников относительно потенциального применения вмешательств, которые помогут смягчить основные факторы риска у мужчин с этим заболеванием.
Причины гинекомастии
Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании считают главной причиной гинекомастии гормональный дисбаланс, в частности между половыми гормонами тестостероном и эстрогеном.
Специалисты объясняют, что рост тканей молочной железы вызывает эстроген, который есть у всех мужчин в небольшом количестве. Однако слишком высокий уровень тестостерона не позволяет эстрогену провоцировать рост тканей груди.
"Но если баланс гормонов в организме изменится, это может привести к увеличению груди у мужчины", – отмечают эксперты.
И добавляют, что засту точную причину возникновения этого дисбаланса установить не удается. В то же время на эти гормоны в значительной степени влияет половое созревание и преклонный возраст.
Есть и другие редкие причины возникновения гинекомастии, среди них:
- побочное действие лекарств, например, противоязвенных препаратов или лекарств от болезней сердца;
- употребление наркотиков (каннабиса или анаболических стероидов);
- злоупотребление алкоголем;
- почечная недостаточность или заболевания печени;
- синдром Клайнфельтера (редкое генетическое заболевание);
- уплотнения или инфекции в яичках.
Лечение гинекомастии требует комплексного подхода, для коррекции гормонального дисбаланса применяют медицинские препараты. Мужчине также могут предложить операцию по удалению лишней ткани молочной железы.