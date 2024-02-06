Дослідники також пояснили причини виникнення цього стану у чоловіків, шляхи корекції та можливі рішення. Учені також наголосили, що мова не про надлишкову вагу, а саме збільшені молочні залози у чоловіків.

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Стан, коли у чоловіків збільшені груди, відомий у медицині як гінекомастія і відрізняється від псевдогінекомастії, що виникає через надлишкову вагу або ожиріння,

– зауважили учені.

Пояснюють, що гінекомастія зазвичай виникає унаслідок гормонального дисбалансу, від якого, до прикладу, у Великій Британії страждають близько 30% чоловіків.

Як це пов'язано з ризиками смерті

Дослідники проаналізували дані більш ніж 20 тисяч чоловіків із гінекомастією. Їм діагностували стан в період з 1995 до 2021 року.

У ході вивчення анкет чоловіків з гінекомастією виявилось, що вони мали на 37% підвищений ризик передчасної смерті з будь-якої причини порівняно з чоловіками, які не мали в анамнезі цього захворювання.

Учені сподіваються, що їх висновки сприятимуть обізнаності медичних працівників щодо потенційного застосування втручань, які допоможуть пом'якшити основні фактори ризику в чоловіків із цим захворюванням.

Причини гінекомастії

Експерти Національної служби охорони здоров'я Великої Британії вважають головною причиною гінекомастії гормональний дисбаланс, зокрема між статевими гормонами тестостероном і естрогеном.

Фахівці пояснюють, що ріст тканин молочної залози викликає естроген, який є у всіх чоловіків у невеликій кількості. Однак надто високий рівень тестостерону не дає змоги естрогену провокувати ріст тканин грудей.

"Та якщо баланс гормонів в організмі зміниться, це може призвести до збільшення грудей у чоловіка", – зазначають експерти.

Та додають, що засту точну причину виникнення цього дисбалансу встановити не вдається. Водночас на ці гормони значною мірою впливає статеве дозрівання і похилий вік.

Є і інші рідкісні причини виникнення гінекомастії, серед них:

побічна дія ліків, наприклад, противиразкових препаратів або ліків від хвороб серця;

вживання наркотиків (канабісу або анаболічних стероїдів);

зловживання алкоголем;

ниркова недостатність або захворювання печінки;

синдром Клайнфельтера (рідкісне генетичне захворювання);

ущільнення або інфекції в яєчках.

Лікування гінекомастії потребує комплексного підходу, для корекції гормонального дисбалансу застосовують медичні препарати. Чоловіку також можуть запропонувати операцію з видалення зайвої тканини молочної залози.