Дослідження представила команда Інституту біомедичних досліджень Фраліна. Ключові висновки праці опублікували в медичному журналі PAIN.

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Зазначають, що звукові хвилі сфокусованого ультразвуку, спрямовані на глибокі ділянки мозку, можуть знижувати сприйняття болю та його ефекти, зокрема частоти серцевих скорочень.

Довідка. Сфокусований ультразвук використовує ту саму технологію, що й ультразвукове сканування в медицині. Відмінність у тому, що цей метод доправляє вузьку смугу звукових хвиль у крихітну точку в мозку.

Як проводили дослідження

До участі в дослідженні залучили 23 здорових добровольці. Суть терапії полягала в тому, що учасникам прикладали тепло до долоні для виклику болю і одночасно відбувався вплив ультразвук у точку мозку під контролем магнітно-резонансної томографії.

Учені зафіксували середнє зменшення сприйняття болю на три чверті бала. Учені переконані, що їх результати можуть мати клінічне значення, адже метод покращуватиме якість життя пацієнтів з болем і знижуватиме у них залежність від сильних знеболювальних препаратів.

Дослідники також підтвердил, що застосування ультразвуку знижує фізичну реакцію на больовий стрес. Тобто, метод поліпшуватиме і загальний стан здоров'я.

Перспектива відкриття

Результати дослідження демонструють нові перспективи для неінвазивного лікування болю і розуміння взаємозв'язку між серцем і мозком у контексті больового стресу.