Цей несподіваний ефект, зафіксований під час масштабного дослідження, було опубліковано в New England Journal of Medicine, пише The New York Times.

Також на тему Чудо-ліки чи розрекламований фуфломіцин: нові дані про користь та побічні ефекти Ozempic

Дослідження продемонструвало, що семаглутид суттєво знижує біль у колінах у пацієнтів з ожирінням, які страждають від помірного або важкого остеоартриту. Результати вразили навіть деяких експертів у галузі артриту, які не брали участі в клінічних випробуваннях.

Рівень поліпшення є значним. У пацієнтів спостерігалося майже 50% зменшення болю в колінах. Це дивовижний результат, якого раніше не вдавалося досягти з іншими лікарськими засобами,

– зазначив доктор Боб Картер, заступник директора Національного інституту артриту, опорно-рухового апарату та шкірних захворювань США.

Що відомо про остеоартрит

Остеоартрит колінного суглоба вражає практично кожного п’ятого американця старше 45 років, особливо серед людей з ожирінням, оскільки надмірна вага створює додаткове навантаження на коліна. Ожиріння також пов’язане із запаленням, що негативно впливає на стан хряща.

На сьогодні не існує ефективних методів лікування цього захворювання. Лікарі зазвичай рекомендують безрецептурні знеболювальні, але тривале використання може завдати шкоди. Коли біль стає надто сильним, пацієнти часто вдаються до операцій з заміни колінного суглоба.

Нове дослідження семаглутиду

У 68-тижневому дослідженні, проведеному компанією Novo Nordisk, учасниками стали 407 людей з ожирінням та остеоартритом колінного суглоба. Їх випадковим чином розподілили на дві групи: одна отримувала семаглутид у формі Wegovy, інша – плацебо. Всім учасникам надали рекомендації щодо фізичних вправ та дієти з низьким вмістом калорій.

На початку дослідження середній рівень болю у них досягав 70,9 за 100-бальною шкалою. Як і очікувалося, учасники, які приймали семаглутид, втратили в середньому 13,7% від початкової маси тіла, тоді як група плацебо – лише 3,2%.

Семаглутид знижує біль в колінах

Основним показником дослідження стало зниження показника WOMAC, який оцінює біль, фізичну функцію та скутість. У групі семаглутиду спостерігали зменшення в середньому на 41,7 бала, а у групі плацебо – на 27,5 бала.

Семаглутид – що це? Семаглутид контролює рівень цукру в крові, знижує тягу до їжі та апетит. Окрім цього, він зменшує ризик серцевих нападів, інсультів та смерті від серцево-судинних захворювань, а також ризик ускладнень із боку нирок. Наразі тривають дослідження, які вивчають ефект семаглутиду в лікуванні хвороб Паркінсона та Альцгеймера, депресії та шизофренії.

Однією з можливих причин, чому семаглутид ефективний при остеоартриті колінного суглоба, може бути його здатність зменшувати запалення – ключовий фактор у ряді захворювань, зокрема ожирінні та остеоартриті. Раніше вчені вважали остеоартрит колінного суглоба є механічною проблемою, що виникає через зношення хряща, але з часом з’ясувалося, що механічні пошкодження не є єдиним фактором. Запалення теж відіграє важливу роль.

Завдяки цьому дослідженню, вчені змогли знайти шлях для лікування як механічних проблем, викликаних надмірною вагою, так і інших факторів всього за допомогою одного препарату. Тепер дослідники планують вивчити прямий вплив семаглутиду на суглоби, щоб розробити більш доступні препарати з аналогічним ефектом.