Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі International Journal of Obesity, використання семаглутиду знижує ризик смертності на 21%, включаючи зменшення смертності від серцево-судинних захворювань на 17%, та на 76% знижує необхідність госпіталізації через серцеву недостатність.

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Користь семаглутиду

Крім цього, ліки для боротьби з ожирінням зменшують ризик розвитку інфаркту міокарда та серцевого нападу на 24%, а також інсульту у людей з діабетом на 35%. Вони також знижують потребу у коронарній реваскуляризації (процедура для відновлення кровотоку) на 24%.

Зниження ваги тісно пов’язане з покращенням здоров’я серцево-судинної системи, особливо в пацієнтів із серцевою недостатністю, зазначає перший автор дослідження Андре Саад. За словами вчених, Ozempic і Wegovy безпосередньо впливають на кровоносні судини, що покращує приплив крові до серця, знижує артеріальний тиск, і нормалізує функції центральної нервової системи, нирок і печінки.

Побічні ефекти семаглутиду

Науковці також дослідили, як розмір дози семаглутиду впливає на виникнення побічних ефектів шлунково-кишкового тракту, таких як біль у шлунку, нудота, закрепи та діарея. Було встановлено, що найбільша кількість таких ефектів спостерігалася у тих, хто отримував 2,4 мг семаглутиду.

Не виявлено зв'язку між виникненням закрепів та способом введення препарату, як перорально, так і за допомогою ін'єкцій. Доза 50 мг асоціювалася з більшою кількістю побічних ефектів у порівнянні з дозами 3 мг, 7 мг, 14 мг і 25 мг.

Мета-аналіз показав, що побічні ефекти часто призводять до припинення лікування у 9 – 11% пацієнтів. При введенні 0,5-2,4 мг семаглутиду ін'єкційно частіше відзначалися нудота та блювання.

При пероральному вживанні кількість пацієнтів, які припинили лікування через побічні ефекти, зростала з дозами від 3 мг до 25 мг, але знижувалася при дозі 50 мг.