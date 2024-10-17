Передусім під заборону потрапляють ліки, які містять наркотичні або психотропні речовини. Про це пише Visit Ukraine.

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Перелік заборонених популярних препаратів

В Україні широко використовуються препарати, які містять кодеїн або ефедрин, однак вони входять у список заборонених для перевезення в ЄС.

До таких прелатів, з-поміж усього, належать: Пенталгін, Солпадеїн, Кетанов, Бронхолітин, Бронхосироп, Буфотенін, Кодтерпін, Нео Теофедрин, Теофедрин-Н, Терпінкод.

При перетині кордону аптечці можна перевозити до 20 таблеток кожного з цих препаратів з упаковкою та інструкцією. Крім цього, до них повинен бути рецепт з печаткою лікаря.

Також на кордоні можуть бути прискіпливими до ліків, які містять барбітурати (наприклад, валокордин, барбовал, корвалол тощо). Якщо вам потрібні ці препарати, на них також потрібен рецепт від лікаря з міжнародною назвою препарату (латинською) і терміном прийому.

Повний перелік заборонених препаратів можна прочитати за посиланням.

Найголовніше – пам'ятати про те, що при перевезенні рецептурних препаратів ви повинні мати із собою рецепт від лікаря. Також ліки повинні бути в розумних дозах, призначених для особистого використання, зазвичай на термін до 30 днів.

Препарати, які містять наркотичні речовини, суворо контролюються в більшості країн ЄС. Для їхнього перевезення потрібен особливий дозвіл і медичні документи.

До слова, лікарські препарати у формі спреїв і рідин слід перевозити в оригінальному пакуванні та дотримуватися обмежень щодо об'єму рідини в ручній поклажі (не більше 100 мілілітрів).

Вітамін D точно можна перевозити на територію Євросоюзу. Він відіграє ключову роль у підтримці гарного стану та регенерації шкіри. Тому не варто нехтувати цим, особливо восени, коли шкіра вразлива та потребує додаткового захисту. На допомогу прийде Вітагама D₃ – дієтична добавка, яка містить 2000 міжнародних одиниць вітаміну D3, але водночас не має у складі консервантів, барвників, глютену та лактози.



*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.