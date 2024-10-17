Прежде всего под запрет попадают лекарства, содержащие наркотические или психотропные вещества. Об этом пишет Visit Ukraine.

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Перечень запрещенных популярных препаратов

В Украине широко используются препараты, содержащие кодеин или эфедрин, однако они входят в список запрещенных для перевозки в ЕС.

К таким прелатам, среди всего, относятся: Пенталгин, Солпадеин, Кетанов, Бронхолитин, Бронхосироп, Буфотенин, Кодтерпин, Нео Теофедрин, Теофедрин-Н, Терпинкод.

При пересечении границы аптечке можно перевозить до 20 таблеток каждого из этих препаратов с упаковкой и инструкцией. Кроме этого, к ним должен быть рецепт с печатью врача.

Также на границе могут быть придирчивыми к лекарствам, которые содержат барбитураты (например, валокордин, барбовал, корвалол и т.д.). Если вам нужны эти препараты, на них также нужен рецепт от врача с международным названием препарата (на латыни) и сроком приема.

Полный перечень запрещенных препаратов можно прочитать по ссылке.

Самое главное – помнить о том, что при перевозке рецептурных препаратов вы должны иметь с собой рецепт от врача. Также лекарства должны быть в разумных дозах, предназначенных для личного использования, обычно на срок до 30 дней.

Препараты, содержащие наркотические вещества, строго контролируются в большинстве стран ЕС. Для их перевозки требуется особое разрешение и медицинские документы.

К слову, лекарственные препараты в форме спреев и жидкостей следует перевозить в оригинальной упаковке и соблюдать ограничения по объему жидкости в ручной клади (не более 100 миллилитров).

Витамин D точно можно перевозить на территорию Евросоюза. Он играет ключевую роль в поддержании хорошего состояния и регенерации кожи. Поэтому не стоит пренебрегать этим, особенно осенью, когда кожа уязвима и нуждается в дополнительной защите. На помощь придет Витагама D₃ – диетическая добавка, которая содержит 2000 международных единиц витамина D3, но одновременно не имеет в составе консервантов, красителей, глютена и лактозы.



*Перед употреблением диетической добавки следует проконсультироваться с врачом.