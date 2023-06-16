Харчову алергію не слід плутати з харчовою непереносимістю, оскільки в їх основі лежать різні механізми. Узагалі понад 160 продуктів можуть викликати алергічні реакції, але ми розповімо про ті, які є причиною алергії найчастіше.

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Закон про маркування харчових алергенів і захист споживачів від 2004 року (FALCPA) визначає 8 харчових продуктів як основні харчові алергени: молоко, яйця, риба, ракоподібні, горіхи, арахіс, пшениця та соєві боби.

Однак, у 2021 році до цього списку додали ще один продукт – 9-ий алерген – кунжут. На етикетках продуктів виробники повинні зазначати, чи містить їх продукт алергени з цього списку.

Який механізм алергічної реакції Організм виробляє "алергічні антитіла" або імуноглобулін E (IgE) до алергену. Алерген потрапляє до організму і зв'язується з антитілом IgE, викликаючи алергічну реакцію.

Тож, ще раз: які основні харчові алергени

молоко яйця риба (окунь, камбала, тріска) ракоподібні молюски (краби, омари, креветки) деревні горіхи (мигдаль, волоські горіхи, пекан) арахіс пшениця соєві боби кунжут

Важливо! Правильне маркування харчових продуктів допомагає споживачам з алергією визначити продукти або інгредієнти, яких їм слід уникати.

Риба теж є алергеном / Фото Unsplash

Симптоми харчової алергії

кропив'янка

почервоніння шкіри чи висип

відчуття поколювання або свербіння в роті

набряк обличчя, язика, губ

блювота та/або діарея

спазми в животі

кашель або хрипи

запаморочення. слабкість

набряк горла і голосових зв'язок

утруднене дихання

втрата свідомості

Важливо! У той час, як більшість симптомів харчової алергії є помірними та обмежуються дискомфортом шкіри або травлення, деякі з них можуть прогресувати до серйозної, небезпечної для життя алергічної реакції, яка називається анафілаксія. У такому разі хворому негайно потрібна медична допомога.

Що робити, якщо з'явилися симптоми алергії

Поява симптомів після вживання певних продуктів найімовірніше вказує на наявність харчової алергії, а тому слід обмежити їх споживання. Рекомендується звернутись до алерголога чи сімейного лікаря, щоб оцінити тяжкість алергії та розробити план лікування та подальших дій, які допоможуть контролювати стан.

Якщо у вас або вашої близької людини є харчова алергія, у FDA наводять 4 поради: