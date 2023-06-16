Пищевую аллергию не следует путать с пищевой непереносимостью, поскольку в их основе лежат разные механизмы. В общей сложности более 160 продуктов могут вызвать аллергические реакции, но мы расскажем о тех, которые являются причиной аллергии чаще.
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Закон о маркировке пищевых аллергенов и защите потребителей от 2004 года (FALCPA) определяет 8 пищевых продуктов как основные пищевые аллергены: молоко, яйца, рыба, ракообразные, орехи, арахис, пшеница и соевые бобы.
Однако, в 2021 году в этот список добавили еще один продукт – 9-ый аллерген – кунжут. На этикетках продуктов производители должны указывать, содержит ли их продукт аллергены из этого списка.
Какой механизм аллергической реакцииОрганизм производит "аллергические антитела" или иммуноглобулин E(IgE) к аллергену. Аллерген попадает в организм и связывается с антителом IgE, вызывая аллергическую реакцию.
Итак, еще раз: какие основные пищевые аллергены
- молоко
- яйца
- рыба (окунь, камбала, щепа)
- ракообразные моллюски (крабы, омары, креветки)
- древесные орехи (миндаль, грецкие орехи, пекан)
- арахис
- пшеница
- соевые бобы
- кунжут
Рыба тоже является аллергеном / Фото Unsplash
Симптомы пищевой аллергии
- крапивница
- покраснение кожи или сыпь
- ощущение покалывания или зуда во рту
- отек лица, языка, губ
- рвота и/или диарея
- спазмы в животе
- кашель или хрипы
- головокружение. слабость
- отек горла и голосовых связок
- затрудненное дыхание
- потеря сознания
Что делать, если появились симптомы аллергии
Появление симптомов после употребления определенных продуктов вероятнее всего указывает на наличие пищевой аллергии, поэтому следует ограничить их потребление. Рекомендуется обратиться к аллергологу или семейному врачу, чтобы оценить тяжесть аллергии и разработать план лечения и дальнейших действий, которые помогут контролировать состояние.
Если у вас или вашего близкого человека есть пищевая аллергия, у FDA приводят 4 совета:
- всегда читайте этикетки пищевых продуктов
- избегайте употребления продуктов, на которые у вас аллергия
- научитесь распознавать ранние симптомы аллергической реакции в случае случайного попадания аллергена в организм
- знайте, что делать при возникновении аллергической реакции. Позаботьтесь о быстром доступе к лекарствам и возможностях обратиться за помощью