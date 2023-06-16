Пищевую аллергию не следует путать с пищевой непереносимостью, поскольку в их основе лежат разные механизмы. В общей сложности более 160 продуктов могут вызвать аллергические реакции, но мы расскажем о тех, которые являются причиной аллергии чаще.

Смотрите также Как питаться полезно и разнообразно, но не за все деньги

Закон о маркировке пищевых аллергенов и защите потребителей от 2004 года (FALCPA) определяет 8 пищевых продуктов как основные пищевые аллергены: молоко, яйца, рыба, ракообразные, орехи, арахис, пшеница и соевые бобы.

Однако, в 2021 году в этот список добавили еще один продукт – 9-ый аллерген – кунжут. На этикетках продуктов производители должны указывать, содержит ли их продукт аллергены из этого списка.

Какой механизм аллергической реакции

Организм производит "аллергические антитела" или иммуноглобулин E(IgE) к аллергену. Аллерген попадает в организм и связывается с антителом IgE, вызывая аллергическую реакцию.

Итак, еще раз: какие основные пищевые аллергены

  1. молоко
  2. яйца
  3. рыба (окунь, камбала, щепа)
  4. ракообразные моллюски (крабы, омары, креветки)
  5. древесные орехи (миндаль, грецкие орехи, пекан)
  6. арахис
  7. пшеница
  8. соевые бобы
  9. кунжут

Рыба тоже является аллергеном / Фото Unsplash

Симптомы пищевой аллергии

  • крапивница
  • покраснение кожи или сыпь
  • ощущение покалывания или зуда во рту
  • отек лица, языка, губ
  • рвота и/или диарея
  • спазмы в животе
  • кашель или хрипы
  • головокружение. слабость
  • отек горла и голосовых связок
  • затрудненное дыхание
  • потеря сознания

Что делать, если появились симптомы аллергии

Появление симптомов после употребления определенных продуктов вероятнее всего указывает на наличие пищевой аллергии, поэтому следует ограничить их потребление. Рекомендуется обратиться к аллергологу или семейному врачу, чтобы оценить тяжесть аллергии и разработать план лечения и дальнейших действий, которые помогут контролировать состояние.

Если у вас или вашего близкого человека есть пищевая аллергия, у FDA приводят 4 совета:

  • всегда читайте этикетки пищевых продуктов
  • избегайте употребления продуктов, на которые у вас аллергия
  • научитесь распознавать ранние симптомы аллергической реакции в случае случайного попадания аллергена в организм
  • знайте, что делать при возникновении аллергической реакции. Позаботьтесь о быстром доступе к лекарствам и возможностях обратиться за помощью