Организм человека получает все необходимые вещества для роста и развития пищи. Вопрос, считать правильным питанием, вызывает горячие споры. Но подготовили вам универсальные советы.

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Как наладить полезное питание

Готовить дома. Это гораздо дешевле, чем покупать готовую еду или обедать в ресторане. Так всегда будет известно размер порции и какие продукты использовали для приготовления.

Планировать питание на несколько дней. Если составить список нужных продуктов и купить его в магазине, сорваться на копченую колбаску по акции будет сложнее (хотя мы не осуждаем!).

Выбирать сезонные фрукты и овощи. Здоровое питание – это не обязательно манго, авокадо и другие дорогие фрукты и овощи. Привычные бананы, яблоки, помидоры и морковь не менее полезны.

Готовить немного с запасом и не бояться доедать на следующий день. Еду всегда можно заморозить. А если хочется разнообразия, можно менять местами блюда. Например, вчера курица с картофелем и овощами, а сегодня вместо картофеля макароны, а курица остается с прошлого раза. Это сэкономит время.

Использовать замороженные и консервированные фрукты или овощи. Они дешевле свежих, но не менее полезных. Плюс обычно они уже очищены и изрезаны. Консервированные лучше выбирать в своем соке и без добавленной соли или сахара.

Не забывать о бобовых – фасоль, чечевицу, горох и другие. Это отличный источник белка для нашего организма. К тому же один из самых дешевых.

Купите столько хлеба, сколько съедаете, чтобы он не черствел. Можно покупать свежий хлеб каждый день, но в маленьких порциях. Или заморозьте его: для заморозки лучше разрезать хлеб на несколько частей, чтобы взять нужное количество и избежать повторного размораживания.