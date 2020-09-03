Вживання одного стандартного алкогольного напою на день пов'язане з підвищеним ризиком ожиріння та метаболічного синдрому у чоловіків та жінок.

Дослідження, проведене на 27 мільйонах громадян Південної Кореї віком від 20 років показує, що ризики виникнення ожиріння та метаболічного синдрому зростають пропорційно до прийому алкоголю, повідомляє MedicalXpress.

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У ході дослідження автори роботи проаналізували дані про стан здоров’я та споживання алкоголю у понад 14 мільйонів чоловіків та 12 мільйонів жінок, взяті з Корейської національної системи медичного страхування за період з 2015 по 2016 рік.

Навіть після врахування потенційно впливових факторів, таких як: вік, фізична активність, куріння та дохід, аналіз виявив сильний взаємозв'язок між вживанням алкоголю та ожирінням, а також між споживанням алкоголю та метаболічним синдромом (група захворювань, які включають надмірну вагу, ожиріння, аномальні показники цукру в крові, високий кров'яний тиск та рівень холестерину тощо).

Яка доза алкоголю призводить до ожиріння чоловіків

Чоловіки, які випивали в середньому від половини до одного звичайного напою на день (7,1–14 грам чистого алкоголю) мали приблизно на 10% більше шансів страждати від ожиріння або метаболічного синдрому. Ті, які вживали до двох напоїв вдень (14,1–24 грам чистого алкоголю) мали більші ризики на 22% та на 25% відповідно. Найвищий ризик спостерігався у чоловіків, які випивали більш як два напої або (24 грам) на день. Такі чоловіки мали на 34% більший ризик отримати ожиріння та на 42% – метаболічний синдром.

А як щодо жінок?

Жінки, які вживали більшу кількість алкоголю, теж частіше мали ожиріння або метаболічний синдром. Вживання в середньому від половини до одного напою на день асоціювалося з 9% вищими показниками ожиріння, але цікаво, що на 3% зменшувало шанси виникнення метаболічного синдрому.

Ті жінки, які повідомляли про вживання в середньому більш як два напої на день, мали на 22% вищі шанси отримати ожиріння та на 18% більше ризиків отримати метаболічний синдром.

Дослідження є спостережним, тому не можна встановити точну причину такого зв'язку.