Зловживання алкоголем означає не тільки вживання занадто великих його кількостей. Існує п'ять типів або "профілів" алкоголіків. Людині може відповідати кожен з цих типів на різних етапах життя.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Alcohol and Alcoholism.

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Кожен з типів визначається відповідним набором симптомів. Хоча кожен тип спостерігався серед людей різного віку, деякі були більш поширені в певні періоди життя.

Наприклад, молоді люди з більшою ймовірністю відповідали типу, що характеризується надмірним вживанням алкоголю з подальшим похміллям і іншими симптомами відміни. Однак люди похилого віку, у віці 50-60 років, частіше будуть намагатися скорочувати вживання алкоголю.

За словами дослідників, ці типи й специфічні симптоми повинні враховуватися при виборі методу лікування алкоголізму.

Типи алкоголізму