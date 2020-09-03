Виділили 5 різних типів алкоголіків
Зловживання алкоголем означає не тільки вживання занадто великих його кількостей. Існує п'ять типів або "профілів" алкоголіків. Людині може відповідати кожен з цих типів на різних етапах життя.
Результати дослідження були опубліковані в журналі Alcohol and Alcoholism.
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Кожен з типів визначається відповідним набором симптомів. Хоча кожен тип спостерігався серед людей різного віку, деякі були більш поширені в певні періоди життя.
Наприклад, молоді люди з більшою ймовірністю відповідали типу, що характеризується надмірним вживанням алкоголю з подальшим похміллям і іншими симптомами відміни. Однак люди похилого віку, у віці 50-60 років, частіше будуть намагатися скорочувати вживання алкоголю.
За словами дослідників, ці типи й специфічні симптоми повинні враховуватися при виборі методу лікування алкоголізму.
Типи алкоголізму
- Отримання травм через вживання алкоголю: крім зловживання алкоголем, люди цього типу повідомляли про те, що вони потрапляли в ризиковані ситуації під час або після випивки, що могло призвести до травми.
- Проблеми зі скороченням вживання алкоголю: в цій групі люди з усіх сил намагалися скоротити вживання, але не могли.
- Алкоголізм, який мало впливав на життя учасників дослідження: хоча люди в цій групі повідомляли про симптоми алкоголізму, вони заявили, що випивка не заважає їхній родині, друзям, роботі або хобі.
- З вираженими побічними ефектами: люди, які відповідають цьому типу, повідомляли, що відчувають похмілля або симптоми відміни.
- Високий ступінь проблем з алкоголем: люди в цій групі повідомили про всі симптоми алкоголізму.