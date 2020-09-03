Злоупотребление алкоголем означает не только употребление слишком большого его количества. Существует пять типов или "профилей" алкоголиков. Человеку может соответствовать каждый из этих типов на разных этапах жизни.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Alcohol and Alcoholism.

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Каждый из типов определяется соответствующим набором симптомов. Хотя каждый тип наблюдался среди людей всех возрастов, некоторые были более распространены в определенные периоды жизни.

Например, молодые люди с большей вероятностью соответствовали типу, характеризующемся чрезмерным употреблением алкоголя с последующим похмельем и другими симптомами отмены. Однако пожилые люди в возрасте 50-60 лет, чаще будут пытаться сокращать употребление алкоголя.

По словам исследователей, эти типы и специфические симптомы должны учитываться при выборе метода лечения алкоголизма.

Типы алкоголизма