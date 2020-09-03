Выделили 5 различных типов алкоголиков
Злоупотребление алкоголем означает не только употребление слишком большого его количества. Существует пять типов или "профилей" алкоголиков. Человеку может соответствовать каждый из этих типов на разных этапах жизни.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Alcohol and Alcoholism.
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Каждый из типов определяется соответствующим набором симптомов. Хотя каждый тип наблюдался среди людей всех возрастов, некоторые были более распространены в определенные периоды жизни.
Например, молодые люди с большей вероятностью соответствовали типу, характеризующемся чрезмерным употреблением алкоголя с последующим похмельем и другими симптомами отмены. Однако пожилые люди в возрасте 50-60 лет, чаще будут пытаться сокращать употребление алкоголя.
По словам исследователей, эти типы и специфические симптомы должны учитываться при выборе метода лечения алкоголизма.
Типы алкоголизма
- Получение увечий из-за употребления алкоголя: кроме злоупотребления алкоголем, люди этого типа сообщали о том, что они попадали в рискованные ситуации во время или после выпивки, что могло привести к травме.
- Проблемы с сокращением употребления алкоголя: в этой группе люди изо всех сил пытались сократить употребление, но не могли.
- Алкоголизм, который имеет слабое влияние на жизнь участников исследования: хотя люди в этой группе сообщали о симптомах алкоголизма, они заявили, что выпивка не мешает их семье, друзьям, работе или хобби.
- С выраженными побочными эффектами: люди, которые отвечают этому типу, сообщали, что испытывают похмелье или симптомы отмены.
- Высокая степень проблем с алкоголем: люди в этой группе сообщили о всех симптомах алкоголизма.