Употребление одного стандартного алкогольного напитка в день связано с повышенным риском ожирения и метаболическим синдромом у мужчин и женщин.

Исследование, проведенное на 27 миллионах граждан Южной Кореи в возрасте от 20 лет показывает, что риски возникновения ожирения и метаболического синдрома возрастают пропорционально к приему алкоголя, сообщает MedicalXpress.

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В ходе исследования авторы работы проанализировали данные о состоянии здоровья и употреблении алкоголя у более 14 миллионов мужчин и 12 миллионов женщин, взятые из Корейской национальной системы медицинского страхования за период с 2015 по 2016 год.

Даже после учета потенциально влиятельных факторов, таких как: возраст, физическая активность, курение и доход, анализ выявил сильную взаимосвязь между употреблением алкоголя и ожирением, а также между употреблением алкоголя и метаболическим синдромом (группа заболеваний, которые включают избыточный вес, ожирение, аномальные показатели сахара в крови, высокое кровяное давление, уровень холестерина и др).

Какая доза алкоголя приводит к ожирению у мужчин

Мужчины, которые выпивали в среднем от половины до одного обычного напитка в день (7,1–14 грамм чистого алкоголя) имели примерно на 10% больше шансов страдать от ожирения или метаболического синдрома. Те, которые употребляли до двух напитков в день (14,1–24 грамм чистого алкоголя) имели большие риски на 22% и на 25% соответственно. Самый высокий риск наблюдался у мужчин, которые выпивали более двух напитков (24 грамма) в день. Такие мужчины имели на 34% больший риск получить ожирение и на 42% – метаболический синдром.

А как насчет женщин?

Женщины, употреблявшие большее количество алкоголя, тоже чаще имели ожирение или метаболический синдром. Употребление в среднем от половины до одного напитка в день ассоциировалось с 9% более высокими показателями ожирения, но интересно, что на 3% уменьшало шансы возникновения метаболического синдрома.

Те женщины, которые сообщали об употреблении в среднем более чем двух напитков в день, имели на 22% выше шансы получить ожирение и на 18% больше рисков получить метаболический синдром.

Исследование является наблюдательным, поэтому нельзя установить точную причину такой связи.