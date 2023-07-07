Зміни відповідають рекомендаціям ВООЗ та базуються на міжнародному досвіді проведення імунізації.

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Наразі в Україні обов'язковою є вакцинація дітей від 10 небезпечних хвороб:

гепатиту В, туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюку, правця, гемофільної інфекції, кору, краснухи, епідемічного паротиту.



Календар профілактичних щеплень / Інфографіка ЦГЗ

Важливо! Усі вакцини з Національного календаря щеплень, необхідні для імунізації дітей, передані в регіони та доступні безоплатно в закладах первинної медичної допомоги України.

Нові підходи до вакцинації проти туберкульозу

Діти отримуватимуть єдине щеплення БЦЖ проти туберкульозу на 3 – 5 добу від народження. Це доказово обґрунтований підхід з доведеною ефективністю. До того ж він визнаний світовою медичною спільнотою і відповідає рекомендаціям ВООЗ.

Зміни щодо вакцинації проти гепатиту В

Відтепер другу дозу вакцини проти гепатиту В дитина отримуватиме у другий місяць життя. Це дасть змогу у майбутньому використовувати комбіновану багатокомпонентну вакцину, що зменшить кількість візитів на вакцинацію у перший місяць життя дитини.

Таким чином національний календар щеплень в Україні відтепер відповідає досвіду країн Європи, де вакцинація проти гепатиту В збігається або поєднується з імунізацією проти дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту у дітей (у 2 та 6 місяці).

Вакцини для України коштом державного бюджету закуповує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).