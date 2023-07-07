Изменения соответствуют рекомендациям ВОЗ и основываются на международном опыте проведения иммунизации.
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Сейчас в Украине обязательна вакцинация детей от 10 опасных болезней:
- гепатита В,
- туберкулеза,
- полиомиелита,
- дифтерии,
- коклюша,
- столбняка,
- гемофильной инфекции,
- кору,
- краснухи,
- эпидемического паротита
Календарь профилактических прививок / Инфографика ЦОС
Новые подходы к вакцинации против туберкулеза
Дети будут получать единственную прививку БЦЖ против туберкулеза на 3 – 5 сутки от рождения. Это доказательный обоснованный подход с доказанной эффективностью. К тому же он признан мировым медицинским сообществом и отвечает рекомендациям ВОЗ.
Изменения вакцинации против гепатита В
Теперь вторую дозу вакцины против гепатита В ребенок будет получать во второй месяц жизни. Это позволит в будущем использовать комбинированную многокомпонентную вакцину, что уменьшит количество визитов на вакцинацию в первый месяц жизни ребенка.
Таким образом, национальный календарь прививок в Украине теперь соответствует опыту стран Европы, где вакцинация против гепатита В совпадает или сочетается с иммунизацией против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита у детей (в 2 и 6 месяца).
Вакцины для Украины за счет государственного бюджета закупает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).