Про це повідомив гендиректор Івано-Франківської обласної дитячої лікарні Тарас Мельник. За його словами, тепер, після подолання смертельного захворювання, на дівчинку чекає тривалий процес реабілітації.

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Нашим лікарям вдалося врятувати цю трирічну дівчинку від правця. Це – смертельно небезпечна недуга! 24 дні штучної вентиляції легень та дорогих імунозамісних препаратів, трахеотомія, і навіть штучна медикаментозна кома – ось що пережила дитина. А попереду ще тривала реабілітація. Все тому, що вона не була вакцинована,

– йдеться у повідомленні.

Ускладнень можна було уникнути

Лікар також закликав батьків не нехтувати вакцинацією дітей, оскільки це може призвести до катастрофічних наслідків.

"Здоров'я та життя ваших дітей у ваших руках, не забувайте про це. Адже далеко не кожен такий випадок має щасливий кінець", – додав він.

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