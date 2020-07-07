Дистанційний режим роботи може багатьом здаватися зручним, але він має наслідки для здоров'я. Віддалена робота погано впливає як на фізичне здоров'я, так і не ментальне.

Платформа з пошуку роботи DirectlyApply показала, які наслідки чекають людей, які працюють віддалено, якщо ті не змінять свої повсякденні звички.

Читайте також Кожен 10 помирає через сидячий спосіб життя, – дослідження

Для моделювання прототипу автори експерименту залучили клінічних психологів і фітнес-експертів. Фахівці пояснили, які зміни відбудуться при такому режимі роботи через 25 років.

Модель віддаленого працівника

Сюзан – саме так назвали автори протеже віддаленого працівника майбутнього.

Так, постійне перебування перед монітором викликає "синдром комп'ютерного зору", при якому очі стають сухими та запаленими, а зір – мутним. Крім того, на білках почнуть з'являтися червоні плями, а під очима – синці.



Сидячий спосіб життя негативно впливає на здоров'я / Фото directlyapply.com

Брак фізичної активності та тривале сидіння в неправильній позі призведуть до викривлення хребта, больових відчуттів у спині і шиї. Крім того, таким людям загрожує розвиток ожиріння, а шкіра не шиї обвисне, з'явиться друге підборіддя.

До теми Як залишатись у формі при сидячій роботі: дієві поради

Від постійної роботи на клавіатурі деформуються кисті рук. Крім того, в віддалених працівників, ймовірно, виникне брак вітаміну D, а це своєю чергою може стати причиною випадіння волосся, блідості шкіри та виникнення зморшок.

Ожиріння та сколіоз: чому віддалена робота – це погано / Фото directlyapply.com

Зрештою, людина, що працює дистанційно, постійно відчуватиме стрес через відсутність особистих контактів. Від цього підвищиться кров'яний тиск, а стан здоров'я ще більше погіршиться.

Тому, щоб уникнути подібних наслідків, фахівці радять налагодити режим роботи, регулярно виконувати фізичні вправи та час від часу виходити на вулицю, щоб відновитися після дня, проведеного за комп'ютером – це можуть бути прогулянки в парку, пробіжки з ранку, зустрічі з друзями в кафе.