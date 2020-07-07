Дистанционный режим работы может многим казаться удобным, но он имеет последствия для здоровья. Удаленная работа плохо влияет как на физическое здоровье, так и на ментальное.

Платформа по поиску работы DirectlyApply показала, какие последствия ждут людей, которые работают удаленно, если те не изменят свои повседневные привычки.

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Для моделирования прототипа авторы эксперимента привлекли клинических психологов и фитнес-экспертов. Специалисты объяснили, какие изменения произойдут при таком режиме работы через 25 лет.

Модель удаленного работника

Сюзан – именно так назвали авторы протеже удаленного работника будущего.

Так, постоянное нахождение перед монитором вызывает "синдром компьютерного зрения", при котором глаза становятся сухими и воспаленными, а зрение – мутным. Кроме того, на белках начнут появляться красные пятна, а под глазами – синяки.

Сидячий образ жизни негативно влияет на здоровье / Фото directlyapply.com

Недостаток физической активности и длительное сидение в неправильной позе приведут к искривлению позвоночника, болевых ощущений в спине и шее. Кроме того, таким людям грозит развитие ожирения, а кожа не шее обвиснет, появится второй подбородок.

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От постоянной работы на клавиатуре деформируются кисти рук. Кроме того, в отдаленных работников, вероятно, возникнет нехватка витамина D, а это в свою очередь может стать причиной выпадения волос, бледности кожи и возникновения морщин.

Ожирение и сколиоз: почему удаленная работа – это плохо / Фото directlyapply.com

В конце концов, человек, работающий дистанционно, постоянно будет испытывать стресс из-за отсутствия личных контактов. От этого повысится кровяное давление, а состояние здоровья еще больше ухудшится.

Поэтому, чтобы избежать подобных последствий, специалисты советуют наладить режим работы, регулярно выполнять физические упражнения и время от времени выходить на улицу, чтобы восстановиться после дня, проведенного за компьютером – это могут быть прогулки в парке, пробежки с утра, встречи с друзьями в кафе.