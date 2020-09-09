Максим Степанов

“Якщо подивитися на по країні на відсоток летальності від коронавірусної хвороби, то нам є чим пишатися: у нас один із найнижчих відсотків летальності в Європі – 2,1%. Більш того, якщо порівняти це з початком квітня, цей показник був 3%, він знизився майже на 30%”