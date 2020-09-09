Наскільки знизився рівень летальності від коронавірусу в Україні: відповідь МОЗ
Показник летальності від COVID-19 в Україні з квітня знизився майже на 30%. Наразі серед пацієнтів з коронавірусною хворобою помирають 2,1% людей – це один із найнижчих показників в Європі.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 9 вересня, пише 24 канал.
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Максим Степанов
“Якщо подивитися на по країні на відсоток летальності від коронавірусної хвороби, то нам є чим пишатися: у нас один із найнижчих відсотків летальності в Європі – 2,1%. Більш того, якщо порівняти це з початком квітня, цей показник був 3%, він знизився майже на 30%”
Цей показник не варто плутати із рівнем смертності. Це загальна кількість смертей, що сталися протягом певного періоду часу, поділена на кількість населення на той момент.
Скільки українців померли від коронавірусу
За минулу добу внаслідок ускладнень чи супутніх захворювань померли 45 мешканців України.
- Львівська область – 454 (+2)
- Чернівецька область – 304 (+1)
- Закарпатська область – 276 (+3)
- Київ – 250 (+4)
- Івано-Франківська область – 247 (+3)
- Харківська область – 245 (+4)
- Рівненська область – 138
- Одеська область – 136 (+1)
- Волинська область – 130 (+1)
- Київська область – 122 (+5)
- Вінницька область – 92 (+2)
- Тернопільська область – 91 (+4)
- Житомирська область – 78 (+3)
- Дніпропетровська область – 68 (+2)
- Хмельницька область – 56
- Кіровоградська область – 47
- Черкаська область – 41
- Миколаївська область – 40
- Чернігівська область – 33 (+3)
- Сумська область – 33 (+2)
- Запорізька область – 29 (+2)
- Донецька область – 27 (+1)
- Полтавська область – 24 (+2)
- Херсонська область – 14
- Луганська область – 4
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