Показатель летальности от COVID-19 в Украине с апреля снизился почти на 30%. Сейчас среди пациентов с коронавирусной болезнью умирают 2,1% людей – это один из самых низких показателей в Европе.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 9 сентября.

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Максим Степанов “Если посмотреть по стране на процент летальности от коронавирусной болезни, то нам есть чем гордиться: у нас один из самых низких процентов летальности в Европе – 2,1%. Более того, если сравнить это с началом апреля, этот показатель был 3%, он снизился почти на 30%”

Справка: Уровень летальности – число умерших от коронавируса, деленное на общее количество положительно подтвержденных случаев на COVID – 19.

Данный показатель не стоит путать с уровнем смертности. Это общее количество смертей, произошедших в течение определенного периода времени, разделенное на количество населения на тот момент.

Сколько украинцев умерли от коронавируса

За минувшие сутки в результате осложнений или сопутствующих заболеваний умерли 45 жителей Украины.

Львовская область – 454 (+2)

Черновицкая область – 304 (+1)

Закарпатская область – 276 (+3)

Киев – 250 (+4)

Ивано – Франковская область – 247 (+3)

Харьковская область – 245 (+4)

Ровенская область – 138

Одесская область – 136 (+1)

Волынская область – 130 (+1)

Киевская область – 122 (+5)

Винницкая область – 92 (+2)

Тернопольская область – 91 (+4)

Житомирская область – 78 (+3)

Днепропетровская область – 68 (+2)

Хмельницкая область – 56

Кировоградская область – 47

Черкасская область – 41

Николаевская область – 40

Черниговская область – 33 (+3)

Сумская область – 33 (+2)

Запорожская область – 29 (+2)

Донецкая область – 27 (+1)

Полтавская область – 24 (+2)

Херсонская область – 14

Луганская область – 4

По состоянию на 9 сентября в стране 143 030 человек инфицировались SARS-CoV-2, из них 64 703 уже выздоровели.