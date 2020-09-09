Насколько снизился уровень летальности от коронавируса в Украине: ответ Минздрава
Показатель летальности от COVID-19 в Украине с апреля снизился почти на 30%. Сейчас среди пациентов с коронавирусной болезнью умирают 2,1% людей – это один из самых низких показателей в Европе.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 9 сентября.
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Данный показатель не стоит путать с уровнем смертности. Это общее количество смертей, произошедших в течение определенного периода времени, разделенное на количество населения на тот момент.
Сколько украинцев умерли от коронавируса
За минувшие сутки в результате осложнений или сопутствующих заболеваний умерли 45 жителей Украины.
- Львовская область – 454 (+2)
- Черновицкая область – 304 (+1)
- Закарпатская область – 276 (+3)
- Киев – 250 (+4)
- Ивано – Франковская область – 247 (+3)
- Харьковская область – 245 (+4)
- Ровенская область – 138
- Одесская область – 136 (+1)
- Волынская область – 130 (+1)
- Киевская область – 122 (+5)
- Винницкая область – 92 (+2)
- Тернопольская область – 91 (+4)
- Житомирская область – 78 (+3)
- Днепропетровская область – 68 (+2)
- Хмельницкая область – 56
- Кировоградская область – 47
- Черкасская область – 41
- Николаевская область – 40
- Черниговская область – 33 (+3)
- Сумская область – 33 (+2)
- Запорожская область – 29 (+2)
- Донецкая область – 27 (+1)
- Полтавская область – 24 (+2)
- Херсонская область – 14
- Луганская область – 4
По состоянию на 9 сентября в стране 143 030 человек инфицировались SARS-CoV-2, из них 64 703 уже выздоровели.