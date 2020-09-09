Пока весь мир ждет появления вакцины как панацеи против COVID-19, ученые предложили неожиданный, но вполне логичный способ иммунизации населения. Способ эффективен лишь если маски будут носить массово.

Маски могут сработать как вакцина против COVID-19

Идею исследователи сформировали в статье, которую опубликовал New England Journal of Medicine, в работе говорится о том, что ношение масок могло бы сработать как своеобразная вакцина от коронавируса. Дело в том, что маски защищают людей от передачи вируса, однако небольшие частицы могут проникать через них и попадать в организм. То есть небольшая доза вируса может помочь выработать антитела, как это происходит во время вакцинации.

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Конечно, маски не заменят действие качественной вакцины. Но данные от животных, зараженных коронавирусом, а также данные, полученные о других болезнях, свидетельствуют о том, что маски уменьшают количество инфекции, которая попадает в организм через дыхательные пути от носителей болезни.

Незначительные капли вируса могут выработать антитела

Таким образом шансы заболеть ниже. И если небольшое количество патогенных микроорганизмов все-таки попадет в организм, как утверждают исследователи, это может заставить организм выработать иммунные клетки, которые могут запомнить вирус и в будущем помогут бороться с ним в случае болезни.

Это не значит, что люди должны надевать маску, чтобы намеренно прививать себя вирусом.

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Это вовсе не рекомендация, а всего лишь теория,

– сказал доктор Ганди.

Бесперспективность теории

Предположение не может быть непосредственно доказанным без клинических испытаний, для этого нужно изучить результаты людей, которые носят маски в присутствии людей с коронавирусом, с теми, кто не надевает маски – а это неэтично. Поэтому такие клинические испытания не может позволить комиссия по вопросам этики.

Поэтому авторы теории призвали людей не пренебрегать обычными рекомендациями ВОЗ и соблюдать правила гигиены.



Как правильно пользоваться маской / Инфографика 24 канала