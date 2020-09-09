Пандемия коронавируса внесла поправки в жизнь всех людей. Для безопасности своей и людей вокруг надо соблюдать социальную дистанцию, гигиену рук, а также носить маски на лице. Однако не все делают это правильно.

В Бразилии представили социальную рекламу, которая напоминает о важности правильного ношения маски на лице – так, чтобы был закрыт нос и рот, пишет Ads of the World.

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На коллажах изображены люди, у которых нос находится на подбородке, а рот – на горле. Именно так, считают авторы, должны выглядеть люди, которые носят маску неправильно.

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На снимках также размещена инструкция о том, как носить маску. Опускать ее под нос – неправильно.

Заметим, что проблема некорректного использования средств индивидуальной защиты зафиксирована не только в Бразилии, но и в Украине также. Многие украинцы, к сожалению, пренебрегают этим. Так, в транспорте, магазинах, учебных заведениях всегда можно увидеть персон, которые спустили маску на подбородок.



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Какую маску выбрать / инфографика 24 Канала