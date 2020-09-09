Пандемія коронавірусу внесла поправки у життя всіх людей. Для безпеки своєї і осіб навколо треба дотримуватися соціальної дистанції, гігієни рук, а також носити маски на обличчі. Однак не всі роблять це правильно.

У Бразилії представили соціальну рекламу, яка нагадує про важливість правильного носіння маски на обличчі – так, що був закритий ніс і рот, пише Ads of the World.

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На колажах зображені люди, у яких ніс знаходиться на підборідді, а рот – на горлі. Саме так, вважають автори, мають виглядати люди, які носять маску неправильно.

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На знімках також розміщена інструкція про те, як носити маску. Опускати її під ніс – неправильно.

Зауважимо, що проблема некоректного використання засобів індивідуального захисту зафіксована не лише в Бразилії, а й в Україні також. Чимало українців, на жаль, нехтують цим. Так, у транспорті, магазинах, навчальних закладах завжди можна побачити тих осіб, які спустили маску на підборіддя.



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Яку маску обрати / Інфографіка 24 Каналу