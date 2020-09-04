Масочный режим в Украине не работает, потому что его соблюдают далеко не все. Его влияние на замедление распространения COVID-19 практически равно нулю.

Ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевский сделал громкое, но правдивое заявление. Противоэпидемические меры, которые требуют от граждан сознания, доверия к власти и друг к другу в Украине не работают не будут работать уже никогда. Полная статья опубликована на Medium.

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Он в очередной раз подчеркнул, что маски в общественных местах эффективны лишь тогда, когда их носят все без исключения. Учитывая и бессимптомных носителей которые не подозревают, что больны.

В условиях, когда две трети людей носят маски на подбородке или закрывают ими только рот, все это превращается в бессмысленную профанацию... Украина не единственная страна, страдающая от тотального обскурантизма населения и изменить что-либо в этом вопросе здесь и сейчас невозможно,

– заявил Есилевский.

Поэтому, если вы здравомыслящий человек, который серьезно воспринимает пандемию, остается лишь минимизировать риски заражения для себя и родных.

Как защититься от COVID-19, когда другие относятся к ситуации легкомысленно

Купите респираторы класса FFP3 себе и всем членам семьи. Сейчас их цена составляет от 30-70 гривен и они не являются дефицитом. Есилевский советует брать сразу 10-20 штук, ведь носить их придется как минимум до следующего лета. Хорошо отрегулируйте респиратор. Если респиратор сидит герметично, при вдохе он будет несколько сплющиваться. Поскольку масочный режим не работает, можете смело брать модель с клапаном , ведь в них легче дышать. Поскольку защищать людей, которые носят маски на подбородке, просто бессмысленно, защищайте себя от них. Да, респиратор не защищает на 100%, но пока это лучшее средство защиты, которое доступно простому человеку. Важно, что респиратор служит достаточно долго. Если будете носить его 1-2 часа в день, то хватит его на две недели. Когда наносник испачкался или ткань начала сереть – выбрасывайте. Сушить и дезинфицировать их лучше всего просто вывешивая на солнце.

себе и всем членам семьи. Сейчас их цена составляет от 30-70 гривен и они не являются дефицитом. Есилевский советует брать сразу 10-20 штук, ведь носить их придется как минимум до следующего лета. Хорошо отрегулируйте респиратор. Если респиратор сидит герметично, при вдохе он будет несколько сплющиваться. Поскольку масочный режим не работает, , ведь в них легче дышать. Поскольку защищать людей, которые носят маски на подбородке, просто бессмысленно, защищайте себя от них. Да, респиратор не защищает на 100%, но пока это лучшее средство защиты, которое доступно простому человеку. Важно, что респиратор служит достаточно долго. Если будете носить его 1-2 часа в день, то хватит его на две недели. Когда наносник испачкался или ткань начала сереть – выбрасывайте. Сушить и дезинфицировать их лучше всего просто вывешивая на солнце. Помните правило – не заходите ни в одно замкнутое помещение (подъезд, лифт, транспорт, такси, магазин, общественный туалет) без респиратора. Привычка вырабатывается за несколько дней, далее вы будете это делать на автомате без особого дискомфорта.

Привычка вырабатывается за несколько дней, далее вы будете это делать на автомате без особого дискомфорта. Если можете избежать тесного контакта – избегайте. Если вызвали лифт, а в нем уже кто-то, то не заходите. Если в очереди на кассу напирают сзади, то поставьте позади себя тележку. Если на вас идет промоутер, то высуньте руку и возьмите открытку сами, чтобы он не подходил вплотную. Если сосед или сантехник пришел к вам чинить кран, то не впускайте его без правильно одетой маски.

Если вызвали лифт, а в нем уже кто-то, то не заходите. Если в очереди на кассу напирают сзади, то поставьте позади себя тележку. Если на вас идет промоутер, то высуньте руку и возьмите открытку сами, чтобы он не подходил вплотную. Если сосед или сантехник пришел к вам чинить кран, то не впускайте его без правильно одетой маски. На улице оценивайте дистанцию с людьми. Если вы видите, что люди толкаются и толпятся – надевайте респиратор даже на открытом воздухе. На рынке или ярмарке его вообще снимать не стоит. Наденьте респиратор, когда покупаете на улице с лотков у бабушек, которые также стоят без масок.

Если вы видите, что люди толкаются и толпятся – надевайте респиратор даже на открытом воздухе. На рынке или ярмарке его вообще снимать не стоит. Наденьте респиратор, когда покупаете на улице с лотков у бабушек, которые также стоят без масок. Избегайте транспорта в часы пик любыми способами. Например, договаривайтесь о смещении рабочего графика, гуляйте после работы пока не уменьшится толпа, добирайтесь на работу на велосипеде, кооперируйтесь с коллегами на машинах. Поскольку вы с ними и так проводите много времени в одном помещении, это все равно лучше чем ехать в метро с незнакомцами.

Например, договаривайтесь о смещении рабочего графика, гуляйте после работы пока не уменьшится толпа, добирайтесь на работу на велосипеде, кооперируйтесь с коллегами на машинах. Поскольку вы с ними и так проводите много времени в одном помещении, это все равно лучше чем ехать в метро с незнакомцами. Если передвигаетесь в метро, то соблюдайте элементарные правила: не ломитесь на эскалатор и в переходы вместе с толпой. Переждите 1-2 минуты пока люди с вашего поезда не пройдут и давка не прекратится, а потом спокойно уходите. В поезде не стесняйтесь переместиться по вагону туда, где меньше людей. Если на станции в одной двери зашло много людей – перейдите к соседним. Не сидите и не стойте вплотную к людям без масок, лучше отойдите на несколько метров. По возможности станьте с той стороны, где сильнее дует, ведь поток воздуха в вагоне метро идет сверху и он чище, чем воздух внутри вагона.

не ломитесь на эскалатор и в переходы вместе с толпой. Переждите 1-2 минуты пока люди с вашего поезда не пройдут и давка не прекратится, а потом спокойно уходите. В поезде не стесняйтесь переместиться по вагону туда, где меньше людей. Если на станции в одной двери зашло много людей – перейдите к соседним. Не сидите и не стойте вплотную к людям без масок, лучше отойдите на несколько метров. По возможности станьте с той стороны, где сильнее дует, ведь поток воздуха в вагоне метро идет сверху и он чище, чем воздух внутри вагона. Если есть возможность и для вас это доступно – идите на удаленную работу, а детей переводите на заочное обучение.



Какую маску выбрать / инфографика 24 Канала