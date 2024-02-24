Специалисты кратко объяснили главные отличия заболеваний и предлагают не заниматься самолечением, а в случае недомогания обращаться за помощью к семейному врачу. Именно он установит правильный диагноз.

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Коротко о различиях

В конце концов, если такой возможности нет, вот, что стоит помнить:

Простуда, или же ОРВИ – проявляется насморком, кашлем, болью в горле. Длится неделю, если не присоединятся осложнения.

Грипп – к симптомам ОРВИ добавляется высокая температура, ломота, боль в мышцах, слабость. Грипп может вызвать осложнения. Длится дольше – не менее 10 дней.

COVID-19 – ко всем предыдущим симптомам могут добавиться серьезные трудности с дыханием и потеря вкуса и обоняния. Коронавирусная болезнь может длиться неделями и даже месяцами.

Важные отличия

ОРВИ чаще всего вызывают риновирусы

Симптомы ОРВИ в основном ограничиваются верхними дыхательными путями. Чаще всего острые респираторные вирусные заболевания вызывают риновирусы, еще более 200 различных вирусов могут вызвать ту же простуду.

"Простудные заболевания обычно развиваются постепенно. У больных может возникать кашель, заложенность носа и усталость", – рассказал профессор Кардиффского университета Рон Эклс.

Он замечает, что если простуда зачастую просто неприятное болезненное состояние, то грипп в прямом смысле сбивает с ног и может уложить в постель на неделю и более.

Внимание! Тот факт, что и в случае простуды, и в случае гриппа у больного могут быть чихание и заложенность носа, усложняет диагностику.

Кашель – самый распространенный симптом гриппа

Если же болезнь вызвали вирусы гриппа, обычно она проявляется кашлем. Именно он – самый распространенный смежный симптом гриппа и простуды.

И при том, что симптомы ОРВИ и гриппа часто похожи, последний намного сильнее влияет на весь организм. Кроме того, грипп, в отличие от ОРВИ, может вызвать еще и проблемы с желудком – рвоту и диарею.

Важно! Особенно опасен грипп для жизни людей старше 65 лет, беременных или тех, кто имеет хронические заболевания. Поэтому, группам риска рекомендуется ежегодно делать прививки против гриппа. Это поможет защититься от серьезных последствий.

Типичные признаки COVID-19 независимо от штамма

Если в начале распространения инфекции потеря вкуса или обоняния, сильный изнурительный кашель и лихорадка были тремя основными признаками вируса. С появлением новых штаммов и вакцин, список симптомов COVID-19 изменился – он расширился.

Профессор Филипп Уилсон из инновационного центра медицинских технологий университета Ноттингема Трент заметил, что несмотря на то, что коранавирус пока не так опасен, как прежде и часто имеет симптомы, как у ОРВИ, все же COVID-19 имеет более устойчивое и выраженное влияние на дыхательную систему.

В частности, одышка, которая может варьироваться от легкой до тяжелой, четко указывает на коронавирусную болезнь.

Еще одним характерным симптомом коронавирусной болезни является внезапная потеря вкуса и обоняния. Правда, этот симптом случается также при простуде и гриппе, но значительно реже и длится не так долго.

Тяжелые случаи COVID-19 могут вызвать так называемую "туманность мозга", спутанность сознания и синюшность губ или лица. Эти состояния указывают на необходимость госпитализации и квалифицированной медицинской помощи.

Важно! Только вакцинация от гриппа и против COVID-19, а также профилактические меры остаются наиболее действенными мерами в смягчении влияния на здоровье этих тяжелых респираторных заболеваний.