Специалисты кратко объяснили главные отличия заболеваний и предлагают не заниматься самолечением, а в случае недомогания обращаться за помощью к семейному врачу. Именно он установит правильный диагноз.
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Коротко о различиях
В конце концов, если такой возможности нет, вот, что стоит помнить:
- Простуда, или же ОРВИ – проявляется насморком, кашлем, болью в горле. Длится неделю, если не присоединятся осложнения.
- Грипп – к симптомам ОРВИ добавляется высокая температура, ломота, боль в мышцах, слабость. Грипп может вызвать осложнения. Длится дольше – не менее 10 дней.
- COVID-19 – ко всем предыдущим симптомам могут добавиться серьезные трудности с дыханием и потеря вкуса и обоняния. Коронавирусная болезнь может длиться неделями и даже месяцами.
Важные отличия
- ОРВИ чаще всего вызывают риновирусы
Симптомы ОРВИ в основном ограничиваются верхними дыхательными путями. Чаще всего острые респираторные вирусные заболевания вызывают риновирусы, еще более 200 различных вирусов могут вызвать ту же простуду.
"Простудные заболевания обычно развиваются постепенно. У больных может возникать кашель, заложенность носа и усталость", – рассказал профессор Кардиффского университета Рон Эклс.
Он замечает, что если простуда зачастую просто неприятное болезненное состояние, то грипп в прямом смысле сбивает с ног и может уложить в постель на неделю и более.
- Кашель – самый распространенный симптом гриппа
Если же болезнь вызвали вирусы гриппа, обычно она проявляется кашлем. Именно он – самый распространенный смежный симптом гриппа и простуды.
И при том, что симптомы ОРВИ и гриппа часто похожи, последний намного сильнее влияет на весь организм. Кроме того, грипп, в отличие от ОРВИ, может вызвать еще и проблемы с желудком – рвоту и диарею.
- Типичные признаки COVID-19 независимо от штамма
Если в начале распространения инфекции потеря вкуса или обоняния, сильный изнурительный кашель и лихорадка были тремя основными признаками вируса. С появлением новых штаммов и вакцин, список симптомов COVID-19 изменился – он расширился.
Профессор Филипп Уилсон из инновационного центра медицинских технологий университета Ноттингема Трент заметил, что несмотря на то, что коранавирус пока не так опасен, как прежде и часто имеет симптомы, как у ОРВИ, все же COVID-19 имеет более устойчивое и выраженное влияние на дыхательную систему.
В частности, одышка, которая может варьироваться от легкой до тяжелой, четко указывает на коронавирусную болезнь.
Еще одним характерным симптомом коронавирусной болезни является внезапная потеря вкуса и обоняния. Правда, этот симптом случается также при простуде и гриппе, но значительно реже и длится не так долго.
Тяжелые случаи COVID-19 могут вызвать так называемую "туманность мозга", спутанность сознания и синюшность губ или лица. Эти состояния указывают на необходимость госпитализации и квалифицированной медицинской помощи.