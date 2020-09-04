Масковий режим в Україні не працює, тому що його дотримуються далеко не всі. Його вплив на уповільнення розповсюдження COVID-19 практично дорівнює нулю.

Провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України Семен Єсилевський зробив гучну, але правдиву заяву. Протиепідемічні заходи, які вимагають від громадян свідомості, довіри до влади та один до одного в Україні не працюють і не працюватимуть вже ніколи. Повна стаття опублікована на Medium.

До теми Як дезінфікувати респіратор: науковці назвали найефективніший спосіб

Він вкотре підкреслив, що маски у громадських місцях ефективні лише тоді, коли їх носять всі без винятку. Враховуючи й безсимптомних носіїв які не підозрюють, що хворі.

В умовах, коли дві третини людей носять маски на підборідді або закривають ними тільки рот, все це перетворюється в безглузду профанацію… Україна не єдина країна, яка страждає від тотального обскурантизму населення і змінити що-небудь в цьому питанні тут і зараз неможливо,

– заявив Єсилевський.

Тож, якщо ви розсудлива людина, яка серйозно сприймає пандемію, залишається лише мінімізувати ризики зараження для себе і рідних.

Як захиститися від COVID-19, коли інші ставляться до ситуації легковажно

Придбайте респіратори класу FFP3 собі й всім членам сім'ї. Зараз їхня ціна становить від 30–70 гривень і вони не є дефіцитом. Єсилевський радить брати відразу 10–20 штук, адже носити їх доведеться як мінімум до наступного літа. Добре відрегулюйте респіратор. Якщо респіратор сидить герметично, при вдиху він дещо сплющуватиметься. Оскільки масковий режим не працює, можете сміливо брати модель з клапаном , адже в них легше дихати. Оскільки захищати людей, які носять маски на підборідді, просто безглуздо, захищайте себе від них. Так, респіратор не захищає на 100%, але наразі це найкращий засіб захисту, який доступний простій людині. Важливо, що респіратор служить досить довго. Якщо носитимете його 1-2 години на день, то вистачить його на два тижні. Коли наносник забруднився або тканина почала сіріти – викидайте. Сушити й дезінфікувати їх найкраще просто вивішуючи на сонці.

собі й всім членам сім'ї. Зараз їхня ціна становить від 30–70 гривень і вони не є дефіцитом. Єсилевський радить брати відразу 10–20 штук, адже носити їх доведеться як мінімум до наступного літа. Добре відрегулюйте респіратор. Якщо респіратор сидить герметично, при вдиху він дещо сплющуватиметься. Оскільки масковий режим не працює, , адже в них легше дихати. Оскільки захищати людей, які носять маски на підборідді, просто безглуздо, захищайте себе від них. Так, респіратор не захищає на 100%, але наразі це найкращий засіб захисту, який доступний простій людині. Важливо, що респіратор служить досить довго. Якщо носитимете його 1-2 години на день, то вистачить його на два тижні. Коли наносник забруднився або тканина почала сіріти – викидайте. Сушити й дезінфікувати їх найкраще просто вивішуючи на сонці. Пам'ятайте правило – не заходьте в жодне замкнуте приміщення (під'їзд, ліфт, транспорт, таксі, магазин, громадський туалет) без респіратора . Звичка виробляється за декілька днів, далі ви будете це робити на автоматі без особливого дискомфорту.

. Звичка виробляється за декілька днів, далі ви будете це робити на автоматі без особливого дискомфорту. Якщо можете уникнути тісного контакту – уникайте . Якщо викликали ліфт, а в ньому вже хтось, то не заходьте. Якщо у черзі на касу напирають ззаду, то поставте позаду себе візок. Якщо на вас йде промоутер, то висуньте руку та візьміть листівку самі, аби він не підходив впритул. Якщо сусід або сантехнік прийшов до вас лагодити кран, то не впускайте його без правильно одягненої маски.

. Якщо викликали ліфт, а в ньому вже хтось, то не заходьте. Якщо у черзі на касу напирають ззаду, то поставте позаду себе візок. Якщо на вас йде промоутер, то висуньте руку та візьміть листівку самі, аби він не підходив впритул. Якщо сусід або сантехнік прийшов до вас лагодити кран, то не впускайте його без правильно одягненої маски. На вулиці оцінюйте дистанцію з людьми . Якщо ви бачите, що люди штовхаються і товпляться – одягайте респіратор навіть на відкритому повітрі. На ринку або ярмарку його взагалі його знімати не варто. Одягніть респіратор, коли купуєте на вулиці з лотків у бабусь, які також стоять без масок.

. Якщо ви бачите, що люди штовхаються і товпляться – одягайте респіратор навіть на відкритому повітрі. На ринку або ярмарку його взагалі його знімати не варто. Одягніть респіратор, коли купуєте на вулиці з лотків у бабусь, які також стоять без масок. Уникайте транспорту в години пік будь-якими способами . Наприклад, домовляйтеся про усунення робочого графіка, гуляйте після роботи поки не спаде натовп, добирайтеся на роботу на велосипеді, кооперуйтеся з колегами на машинах. Оскільки ви з ними й так проводите багато часу в одному приміщенні, це все одно краще ніж їхати в метро з незнайомцями.

. Наприклад, домовляйтеся про усунення робочого графіка, гуляйте після роботи поки не спаде натовп, добирайтеся на роботу на велосипеді, кооперуйтеся з колегами на машинах. Оскільки ви з ними й так проводите багато часу в одному приміщенні, це все одно краще ніж їхати в метро з незнайомцями. Якщо пересуваєтесь у метро, то дотримуйтесь елементарних правил: не ломіться на ескалатор і в переходи разом з натовпом. Перечекайте 1-2 хвилини поки люди з вашого поїзда не пройдуть і тиснява не припиниться, а потім спокійно йдіть. У поїзді не соромтеся переміститися по вагону туди, де менше людей. Якщо на станції в одній двері зайшло багато людей – перейдіть до сусідніх. Не сидіть і не стійте впритул до людей без масок, краще відійдіть на декілька метрів. По можливості станьте з того боку, де сильніше дме, адже потік повітря в вагоні метро йде зверху і воно чистіше, ніж повітря всередині вагона.

не ломіться на ескалатор і в переходи разом з натовпом. Перечекайте 1-2 хвилини поки люди з вашого поїзда не пройдуть і тиснява не припиниться, а потім спокійно йдіть. У поїзді не соромтеся переміститися по вагону туди, де менше людей. Якщо на станції в одній двері зайшло багато людей – перейдіть до сусідніх. Не сидіть і не стійте впритул до людей без масок, краще відійдіть на декілька метрів. По можливості станьте з того боку, де сильніше дме, адже потік повітря в вагоні метро йде зверху і воно чистіше, ніж повітря всередині вагона. Якщо є можливість і для вас це доступно – йдіть на віддалену роботу, а дітей переводите на заочне навчання.



Яку маску обрати / Інфографіка 24 Каналу