Поки весь світ чекає на появу вакцини, як панацеї проти COVID-19, вчені запропонували неочікуваний, але цілком логічний спосіб імунізації населення. Спосіб ефективний лише, якщо маски носитимуть масово.

Маски можуть спрацювати, як вакцина проти COVID-19

Ідею дослідники сформували в статті, яку опублікував New England Journal of Medicine, в роботі йдеться про те, що носіння масок могло спрацювати як своєрідна вакцина від коронавірусу. Річ у тім, що маски захищають людей від передачі вірусу, однак невеликі часточки можуть проникати через них і потрапляти в організм. Тобто невелика доза вірусу може допомогти виробити антитіла, як це відбувається під час вакцинації.

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Звісно, маски не замінять дію якісної вакцини. Але дані тварин, заражених коронавірусом, а також дані, отримані від інших хвороб, свідчать про те, що маски, зменшують кількість інфекції, яка потрапляє в організм через дихальні шляхи від носіїв хвороби.

Незначні краплі вірусу можуть виробити антитіла

Таким чином шанси захворіти – нижчі. І якщо невелика кількість патогенних мікроорганізмів все-таки потрапить до організму, як стверджують дослідники, це може спонукати організм виробити імунні клітини, які можуть запам'ятати вірус і в майбутньому допоможуть боротися з ним у випадку хвороби.

Це не означає, що люди повинні надягати маску, щоб навмисно щепити себе вірусом.

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Це зовсім не рекомендація, а всього лиш теорія,

– сказав доктор Ганді.

Безперспективність теорії

Припущення не може бути безпосередньо доведеним без клінічних випробувань, для цього потрібно вивчити результати людей, які носять маски у присутності людей з коронавірусом, з тими, хто не одягає маски – а це неетично. Тому, такі клінічні випробування не може дозволити Комісія з питань етики.

Тому, автори теорії закликали людей не нехтувати звичайними рекомендаціями ВООЗ та дотримуватись правил гігієни.



Як правильно користуватися маскою / Інфографіка 24 каналу