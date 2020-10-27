Стійкість імунітету до коронавірусу після перенесеного COVID-19 залежить від того, наскільки важко протікала хвороба.

У людей, які перенесли нову коронавірусну інфекцію, виробляються антитіла проти SARS-CoV-2. Але вчені досі точно не знають, як довго присутні ці антитіла в організмі та чи можуть вони захищати від повторного зараження COVID-19, пише Nature Microbiology.

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Група вчених з Королівського коледжу Лондона протягом трьох місяців спостерігала за 59 пацієнтами й 37 медичними працівниками, які перенесли COVID-19. Дослідники визначали, чи залежить концентрація антитіл в крові людей, які перенесли хворобу, і її зміна з часом від того, наскільки важкими були симптоми.

Важкість перебігу коронавірусу та антитіла

Вчені виявили, що у всіх пацієнтів кількість антитіл до коронавірусу в крові досягало піку до кінця першого місяця після появи перших проявів хвороби, далі вона починала знижуватися. У людей, які перенесли інфекцію в найважчій формі, автори дослідження виявили виразну відповідь імунної системи. Нейтралізуючі антитіла до коронавірусу в учасників з цієї групи все ще виявлялися через 60 днів.

У людей з легкими симптомами імунна відповідь була слабша. Згідно з формулюванням вчених, до кінця періоду спостереження "титри антитіл впали до показників початку дослідження".

Нестійкий імунітет

Таким чином, людей з важкими симптомами COVID-19 імунітет після перенесеної хвороби потенційно може довше захищати від повторного інфікування, ніж тих, хто переніс її в легкій формі. Вчені відзначили, що після ГРВІ, викликаної сезонними коронавірусами, динаміка концентрації антитіл схожа на описану в цьому дослідженні.

Автори дослідження вважають, що нові дані свідчать про те, що при вакцинації проти COVID-19 можуть знадобитися повторні щеплення для збільшення рівня антитіл. При створенні вакцин, вважають вчені, потрібно орієнтуватися на кількість антитіл, які виробляють люди з важким перебігом хвороби.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу