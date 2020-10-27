Устойчивость иммунитета к коронавирусу после перенесенного COVID-19 зависит от того, насколько трудно протекала болезнь.

У людей, перенесших новую коронавирусную инфекцию, вырабатываются антитела против SARS-CoV-2. Но ученые до сих пор точно не знают, как долго присутствуют эти антитела в организме и могут ли они защищать от повторного заражения COVID-19, пишет Nature Microbiology.

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Группа ученых из Королевского колледжа Лондона в течение трех месяцев наблюдала за 59 пациентами и 37 медицинскими работниками, перенесших COVID-19. Исследователи определяли, зависит ли концентрация антител в крови людей, перенесших болезнь, и ее изменение со временем от того, насколько тяжелыми были симптомы.

Тяжесть течения коронавируса и антитела

Ученые обнаружили, что у всех пациентов количество антител к коронавирусу в крови достигало пика к концу первого месяца после появления первых проявлений болезни, дальше она начинала снижаться. У людей, перенесших инфекцию в тяжелой форме, авторы исследования обнаружили выраженный ответ иммунной системы. Нейтрализующие антитела к коронавирусу у участников этой группы все еще проявлялись через 60 дней.

У людей с легкими симптомами иммунный ответ был слабее. Согласно формулировке ученых, к концу периода наблюдения "титры антител упали до показателей начала исследования".

Нестойкий иммунитет

Таким образом, людей с тяжелыми симптомами COVID-19 иммунитет после перенесенной болезни потенциально может дольше защищать от повторного инфицирования, чем тех, кто перенес ее в легкой форме. Ученые отметили, что после ОРВИ, вызванной сезонными вирусами, динамика концентрации антител похожа на описанную в этом исследовании.

Авторы исследования считают, что новые данные свидетельствуют о том, что при вакцинации против COVID-19 могут понадобиться повторные прививки для увеличения уровня антител. При создании вакцин, считают ученые, нужно ориентироваться на количество антител, которые производят люди с тяжелым течением болезни.



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