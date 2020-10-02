Некоторые люди ошибочно считают, что вакцинироваться бессмысленно. Ведь якобы может быть достаточно иммунитета, выработанного естественным путем.

Любая инфекция сначала активирует неспецифический врожденный иммунный ответ, при которой белые кровяные клетки провоцируют воспаление. Этого может быть достаточно для выздоровления, но не всегда может защитить от повторного заражения, сообщает CNN.

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При более длительных инфекциях активизируется адаптивная иммунная система. Т и В-клетки распознают различные структуры (или антигены), происходящие от вируса.

Т-клетки – могут проявлять и убивать зараженные клетки, В-клетки – вырабатывают антитела, которые нейтрализуют вирус.

Когда человек впервые инфицируется определенным вирусом, адаптивный иммунный ответ задерживается. Для того, чтобы иммунные клетки распознали возбудитель и активировались, необходимо несколько дней. Существуют также клетки памяти, которые хранятся определенное время после того, как инфекция рассосалась. Именно эти клетки памяти имеют решающее значение для продолжительности иммунной защиты. При дальнейшем заражении тем же вирусом клетки памяти быстро активируются, вызывая надежную и специфическую реакцию для блокировки инфекции.

Какие преимущества имеет вакцинация перед природными инфекциями

Вакцина же имитирует первичную инфекцию, обеспечивая организм антигенами. Они формируют адаптивную иммунную систему и генерируют клетки памяти.

Вакцины могут быть разработаны для сосредоточения иммунной системы против конкретных антигенов, которые вызывают лучшие реакции. Например, вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) вызывает гораздо более сильный иммунный ответ, чем заражение самым вирусом. Естественный иммунитет против ВПЧ особенно слаб, поскольку вирус использует различные тактики, чтобы избежать иммунной системы хозяина.

А вот вакцина против ВПЧ содержит высокие концентрации вирусного белка оболочки. Это вызывает сильные нейтрализующие антитела, вследствие чего вакцина очень эффективна для защиты.

Иммуногенность вакцины (то есть насколько она эффективна в выработке иммунного ответа) может быть точно настроена. Агенты, которые называются адъювантами, запускают иммунный ответ и могут усиливать иммуногенность вакцины.

Кроме этого, во время вакцинации можно контролировать дозу и путь введения, чтобы стимулировать соответствующие иммунные реакции в нужных местах.