Согласно новому исследованию, бразильский город Манаус мог стать первым в мире, в котором население выработало коллективный иммунитет.

В городе Манаус проживает около 2 миллионов человек. В то же время от коронавируса умерли около 4 тысяч. И это при том, что в городе проживает лишь 6% людей в возрасте от 60 лет. Об этом в фейсбуке сообщает украинский биофизик Семен Есилевский, ссылаясь на ScieneNews.

Стоит знать Коллективный иммунитет: что это и почему он очень важен

Во время пика эпидемии почти одновременно было инфицировано 50% населения города. Летальность составила около 0.25%. В сухих цифрах немного. Но этого хватило, чтобы превысить нормальный сезонный уровень смертности в 4,5 раза.

Так, от коронавируса умер почти каждый пятисотый житель города. Это примерно 1-2 умерших в пересчете на одну типичную киевскую девятиэтажку и 4-5 умерших на многоэтажку.

То есть в Манаусе похороны из-за коронавируса проходили в каждом дворе. На пике вспышки на кладбищах буквально не успевали копать могилы.



Умершие от коронавируса в Манаусе / Фото AP

В других городах Бразилии, например в Сан-Паулу, летальность оценивается в 0.72%. Это означает, что смертность от коронавируса может превышать фоновую в десятки раз.

Есилевский отметил, что в Украине гораздо больше людей старшего возраста. Поэтому "выработка коллективного иммунитета" по подобному сценарию будет стоить очень много жизней.

К сожалению, именно к этому все и идет, если наших долбо**** не спасет какой-то случайный защитный фактор, который снижает летальность по сравнению с Бразилией,

– заявил он.

Также ученый подчеркнул, что вакцина БЦЖ не поможет, ведь в Бразилии эти прививки есть почти у всех.