Згідно з новим дослідженням, бразильське місто Манаус могло стати першим у світі, у якому населення виробило колективний імунітет.

У місті Манаус проживає приблизно 2 мільйонів людей. Натомість від коронавірусу померло близько 4000. І це при тому, що в місті мешкає лише 6% людей віком від 60 років. Про це у фейсбуці повідомляє український біофізик Семен Єсилевський, посилаючись на ScieneNews.

Варто знати Колективний імунітет: що це та чому він дуже важливий

Під час піку епідемії майже водночас було інфіковано 50% населення міста. Летальність склала близько 0.25%. У сухих цифрах небагато. Але цього вистачило, щоб перевищити нормальний сезонний рівень смертності аж в 4,5 рази.

Так, від коронавірусу помер майже кожен п'ятисотий житель міста. Це приблизно 1-2 померлих в перерахунку на одну типову київську дев'ятиповерхівку і 4-5 померлих на високоповерхівку.

Тобто у Манаусі похорони через коронавірус відбувались у кожному дворі. На піку спалаху на кладовищах буквально не встигали копати могили.



Померлі від коронавірусу у Манаусі / Фото AP

В інших містах Бразилії, наприклад в Сан Паулу, летальність оцінюється в 0.72%. Це означає, що смертність від коронавірусу може перевищувати фонову у десятки разів.

Єсилевський зазначив, що в Україні значно більше людей старшого віку. Тож "вироблення колективного імунітету" за подібним сценарієм буде коштувати дуже багато життів.

На жаль, саме до цього все і йде, якщо наших довбо***** не врятує якийсь випадковий захисний фактор, що знижує летальність у порівнянні з Бразилією,

– заявив він.

Також вчений підкреслив, що вакцина БЦЖ не допоможе, адже в Бразилії це щеплення мають майже всі.