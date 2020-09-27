Бразилія показала, чому ціна колективного імунітету до COVID-19 занадто висока
Згідно з новим дослідженням, бразильське місто Манаус могло стати першим у світі, у якому населення виробило колективний імунітет.
У місті Манаус проживає приблизно 2 мільйонів людей. Натомість від коронавірусу померло близько 4000. І це при тому, що в місті мешкає лише 6% людей віком від 60 років. Про це у фейсбуці повідомляє український біофізик Семен Єсилевський, посилаючись на ScieneNews.
Варто знати Колективний імунітет: що це та чому він дуже важливий
Під час піку епідемії майже водночас було інфіковано 50% населення міста. Летальність склала близько 0.25%. У сухих цифрах небагато. Але цього вистачило, щоб перевищити нормальний сезонний рівень смертності аж в 4,5 рази.
Так, від коронавірусу помер майже кожен п'ятисотий житель міста. Це приблизно 1-2 померлих в перерахунку на одну типову київську дев'ятиповерхівку і 4-5 померлих на високоповерхівку.
Тобто у Манаусі похорони через коронавірус відбувались у кожному дворі. На піку спалаху на кладовищах буквально не встигали копати могили.
Померлі від коронавірусу у Манаусі / Фото AP
В інших містах Бразилії, наприклад в Сан Паулу, летальність оцінюється в 0.72%. Це означає, що смертність від коронавірусу може перевищувати фонову у десятки разів.
Єсилевський зазначив, що в Україні значно більше людей старшого віку. Тож "вироблення колективного імунітету" за подібним сценарієм буде коштувати дуже багато життів.
На жаль, саме до цього все і йде, якщо наших довбо***** не врятує якийсь випадковий захисний фактор, що знижує летальність у порівнянні з Бразилією,
– заявив він.
Також вчений підкреслив, що вакцина БЦЖ не допоможе, адже в Бразилії це щеплення мають майже всі.