Відомо, що слід уникати кави та шоколаду перед сном, адже вони містять кофеїн, який є перешкодою для сну. Втім, є декілька напоїв, які навпаки допоможуть вам налаштуватись на сон.

Їжа та напої, що містять певні мінерали та важливу амінокислоту під назвою триптофан, можуть сприяти виробленню в організмі серотоніну та мелатоніну. Це важливі гормони, що які впливають й на сон, повідомляє CNN.

До теми Оптимальна кількість годин для сну: як розрахувати

Напої, які допомагають швидше заснути

Чай з ромашки

Чай з ромашки сповнений антиоксидантів, сприяє спокою і може зменшити тривожність. Під час дослідження, проведеного у 2017 році виявилось, що екстракт ромашки покращує якісь сну у дорослих людей та впливає на щоденну ефективність. Групу людей, які приймали цей чай, порівнювали з тими учасники, які отримували плацебо.

Чай ашваганда

Ашваганда – досить популярний чай в Індії. Він допомагає тілу розслабитися і підготуватися до сну, що також сприяє покращення його якості.



Чай ашваганда / Фото: agefactor.com.ua

Чай кореня валеріани

Валеріана – рослина, яку використовують для лікування безсоння, тривоги, депресії та пом'якшення симптомів менопаузи. Під час одного дослідження майже третина жінок в постменопаузі, які приймали капсулу валеріани двічі на день впродовж чотирьох тижнів, повідомили про покращення якості сну.

Тепле молоко

Завдяки триптофану, кальцію і магнію, тепле молоко перед сном може допомогти краще заснути. Тепло робить напій більш заспокійливим і легшим для засвоєння.

Мигдалеве молоко

Одна склянка мигдалевого молока також містить близько 20 міліграмів магнію, який сприяє хорошому сну та заспокоює нервову систему.