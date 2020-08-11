Известно, что следует избегать кофе и шоколада перед сном, ведь они содержат кофеин, который является препятствием для сна. Впрочем, есть несколько напитков, которые наоборот помогут вам настроиться на сон.

Еда и напитки, содержащие определенные минералы и важную аминокислоту под названием триптофан, могут способствовать выработке в организме серотонина и мелатонина. Это важные гормоны, которые влияют и на сон, сообщает CNN.

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Напитки, которые помогают быстрее заснуть

Чай из ромашки

Чай из ромашки полон антиоксидантов, способствует спокойствию и может уменьшить тревожность. Во время исследования, проведенного в 2017 году оказалось, что экстракт ромашки улучшает качество сна у взрослых людей и влияет на ежедневную эффективность. Группу людей, принимавших этот чай, сравнивали с теми участники, которые получали плацебо.

Чай ашваганда

Ашваганда - довольно популярный чай в Индии. Он помогает телу расслабиться и подготовиться ко сну, что также способствует улучшению его качества.

Чай ашваганда / Фото: agefactor.com.ua

Чай корня валерианы

Валериана – растение, которое используют для лечения бессонницы, тревоги, депрессии и смягчения симптомов менопаузы. Во время одного исследования почти треть женщин в постменопаузе, которые принимали капсулу валерианы дважды в день на протяжении четырех недель, сообщили об улучшении качества сна.

Теплое молоко

Благодаря триптофану, кальцию и магнию, теплое молоко перед сном может помочь лучше заснуть. Тепло делает напиток более успокаивающим и легким для усвоения.

Миндальное молоко

Один стакан миндального молока содержит около 20 миллиграмм магния, который способствует хорошему сну и успокаивает нервную систему.