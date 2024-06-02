Причиною того, що ноги набрякають, є накопичення в організму рідини. І попри те, що набряк ніг найчастіше проходить сам по собі, він може впливати на якість життя і приносити дискомфорт. Терапевтка Наталія Філіпчук пояснила, що ж робити, аби позбутись набряку ніг швидко та ефективно.
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Поширеними причинами набряку ніг є:
- взуття, яке не підходить за повнотою, розміром, висотою каблука;
- сидіння в одній позі тривалий час;
- венозна недостатність;
- тромбоз глибоких вен на ногах;
- перенесення операції;
- зайва вага, ожиріння;
- проблеми з ендокринною системою, як от гіпотиреоз;
- вагітність;
- ниркова, серцева чи печінкова недостатність;
- прийом стероїдів, антидепресантів та низки інших ліків.
Для вирішення проблеми найдоцільніше звернутися до терапевта, який за потреби скерує пацієнта на обстеження. Водночас допомогти собі в домашніх умовах теж можна.
Як зняти набряк ніг
Найшвидший спосіб – підняття ноги вище рівня серця. У цьому положенні слід полежати 20 – 30 хвилин, щоб допомогти венам впоратись із застоєм.
Якщо ви тривалий час працюєте за комп'ютером або сидите за столом – ноги краще ставити на невелику лавку або підніжку.
Розслабитися м'язам допоможе масаж стоп, це допоможе "зігнати" зайву рідину. Натискання робіть у напрямку знизу вгору.
Прийміть магнієву ванну для всього тіла або зробіть ванночку тільки для ніг на 25 – 30 хвилин (використовуйте солі магнію, можна додавати екстракти хвої).
Покращити кровообіг у гомілкостопі допоможуть ортопедичні устілки та компресійні панчохи, спеціальні вправи.
Рекомендації щодо профілактики
Загалом варто менше сидіти й більше рухатися, гуляйте, пройдіться пішки, регулярно робіть розминки.
Чудово, якщо ви позбудетесь шкідливих звичок, якщо вони у вас є. Адже алкоголь і куріння можуть погіршувати стан.
Також не слід зловживати жирною та солоною їжею. З раціону слід прибрати копчені та консервовані продукти. Натомість стежте, чи достатньо у вас в раціон овочів і фруктів, особливо – багатих на калій.
Підтримуйте нормальну вагу тіла і стежте, щоб коливання маси були не більше ніж 2 кілограми на місяць.