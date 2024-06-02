Причиной того, что ноги отекают, является накопление в организме жидкости. И несмотря на то, что отек ног чаще всего проходит сам по себе, он может влиять на качество жизни и приносить дискомфорт. Терапевт Наталья Филипчук объяснила, что же делать, чтобы избавиться от отека ног быстро и эффективно.

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Распространенными причинами отека ног являются:

обувь, которая не подходит по полноте, размеру, высоте каблука;

сидение в одной позе длительное время;

венозная недостаточность;

тромбоз глубоких вен на ногах;

перенесение операции;

лишний вес, ожирение;

проблемы с эндокринной системой, как вот гипотиреоз;

беременность;

почечная, сердечная или печеночная недостаточность;

прием стероидов, антидепрессантов и ряда других лекарств.

Для решения проблемы целесообразно обратиться к терапевту, который при необходимости направит пациента на обследование. В то же время помочь себе в домашних условиях тоже можно.

Как снять отек ног

Самый быстрый способ – поднятие ноги выше уровня сердца. В этом положении следует полежать 20 – 30 минут, чтобы помочь венам справиться с застоем.

Если вы длительное время работаете за компьютером или сидите за столом – ноги лучше ставить на небольшую скамейку или подножку.

Расслабиться мышцам поможет массаж стоп, это поможет "согнать" лишнюю жидкость. Надавливания делайте по направлению снизу вверх.

Примите магниевую ванну для всего тела или сделайте ванночку только для ног на 25 – 30 минут (используйте соли магния, можно добавлять экстракты хвои).

Улучшить кровообращение в голеностопе помогут ортопедические стельки и компрессионные чулки, специальные упражнения.

Рекомендации по профилактике

В общем стоит меньше сидеть и больше двигаться, гуляйте, проходите пешком, регулярно делайте разминки.

Прекрасно, если вы избавитесь от вредных привычек, если они у вас есть. Ведь алкоголь и курение могут ухудшать состояние.

Также не следует злоупотреблять жирной и соленой пищей. Из рациона следует убрать копченые и консервированные продукты. Зато следите, достаточно ли у вас в рационе овощей и фруктов, особенно – богатых калием.

Поддерживайте нормальный вес тела и следите, чтобы колебания массы были не более чем 2 килограмма в месяц.