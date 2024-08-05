Дослідження підтвердили, що під час приготування м'яса при високій температурі чи на відкритому вогні, можуть утворюватись шкідливі хімічні речовини.
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Серед них – гетероциклічні аміни (ГЦА) і поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), саме ці речовини пов'язують з ризиком серйозних захворювань.
Водночас експерти наголошують, що хоч зв'язок і доведений, це не обов'язково означає, що приготування їжі на вогні час від часу шкодить вашому здоров'ю.
Наскільки шкіливо смажити м'ясо на грилі
Ці шкідливі хімічні речовини, які пов'язують з приготуванням на грилі, утворюються коли ми готуємо м'ясо, зокрема яловичину, свинину, рибу чи курятину при дуже високих температурах або на відкритому вогні.
"Утворення ГЦА збільшується при вищих температурах і тривалому часі приготування", – ідеться у статті.
Як утворюються шкідливі речини під час приготування на гриліГЦА утворюється в результаті реакцій у самому м'ясі, а ПАВ виникає дещо по-іншому: коли жир і сік з м'яса потрапляють на відкрите полум'я, вони утворюють дим, який потім осідає у вигляді ПАВ на поверхні м'яса. ПАВ є також і в сигаретному димі та вихлопних газах автомобілів.
Вплив на здоров'я
Експерти пояснили, що коли людина споживає ці хімічні речовини, її організм може метаболізувати їх в сполуки, які можуть пошкодити ДНК, а це своєю чергою становить ризики розвитку онкозахворювань.
Найвищі рівні ГЦА і ПАВ містяться в м'ясі, смаженому на грилі, але інші продукти, як от овочі, хліб і навіть смажений зефір, також можуть утворювати ПАВ, адже вони теж обвуглюються та піддаються впливу диму.
При цьому вирішальними можуть стати і інші фактори, як от генетика: деякі люди можуть мати генетичні фактори щодо того, як їх організм переробляє та детоксикує ГЦА та ПАВ.
Чутливішими до впливу хімікатів також є люди з ослабленою імунною системою, та люди з хронічними захворюваннями; літні люди та ті, хто має загалом хаотичне, незбалансоване харчування.
Крім того, "погіршувати" репутацію методу приготування на грилі може той факт, що зазвичай люди обирають для барбекю – м'ясо.