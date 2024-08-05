Исследования подтвердили, что во время приготовления мяса при высокой температуре или на открытом огне, могут образовываться вредные химические вещества.

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Среди них – гетероциклические амины (ГЦА) и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), именно эти вещества связывают с риском серьезных заболеваний.

Важно. ГЦА и ПАУ являются потенциальными канцерогенами (могут повысить риск развития рака.

В то же время эксперты отмечают, что хоть связь и доказана, это не обязательно означает, что приготовление пищи на огне время от времени вредит вашему здоровью.

Насколько вредно жарить мясо на гриле

Эти вредные химические вещества, которые связывают с приготовлением на гриле, образуются когда мы готовим мясо, в частности говядину, свинину, рыбу или курятину при очень высоких температурах или на открытом огне.

"Образование ГЦА увеличивается при высоких температурах и длительном времени приготовления", – говорится в статье.

Как образуются вредные вещества во время приготовления на гриле ГЦА образуется в результате реакций в самом мясе, а ПАУ возникает несколько по-другому: когда жир и сок из мяса попадают на открытое пламя, они образуют дым, который затем оседает в виде ПАУ на поверхности мяса. ПАУ есть также и в сигаретном дыме и выхлопных газах автомобилей.

Влияние на здоровье

Эксперты объяснили, что когда человек потребляет эти химические вещества, ее организм может метаболизировать их в соединения, которые могут повредить ДНК, а это в свою очередь составляет риски развития онкозаболеваний.

Самые высокие уровни ГЦА и ПАУ содержатся в мясе, жареном на гриле, но другие продукты, такие как овощи, хлеб и даже жареный зефир, также могут образовывать ПАУ, ведь они тоже обугливаются и подвергаются воздействию дыма.

При этом решающими могут стать и другие факторы, такие как генетика: некоторые люди могут иметь генетические факторы относительно того, как их организм перерабатывает и детоксицирует ГЦА и ПАУ.

Более чувствительными к воздействию химикатов также люди с ослабленной иммунной системой, и люди с хроническими заболеваниями; пожилые люди и те, кто имеет в целом хаотичное, несбалансированное питание.

Кроме того, "ухудшать" репутацию метода приготовления на гриле может тот факт, что обычно люди выбирают для барбекю – мясо.

Справочно. Международное агентство по исследованию рака еще в 2015 году официально признало обработанное мясо, как хот-доги и сосиски, "канцерогенным для человека". Организация также признала красное мясо "вероятно канцерогенным для человека". Это не было связано со способом приготовления.