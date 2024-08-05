Исследования подтвердили, что во время приготовления мяса при высокой температуре или на открытом огне, могут образовываться вредные химические вещества.
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Среди них – гетероциклические амины (ГЦА) и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), именно эти вещества связывают с риском серьезных заболеваний.
В то же время эксперты отмечают, что хоть связь и доказана, это не обязательно означает, что приготовление пищи на огне время от времени вредит вашему здоровью.
Насколько вредно жарить мясо на гриле
Эти вредные химические вещества, которые связывают с приготовлением на гриле, образуются когда мы готовим мясо, в частности говядину, свинину, рыбу или курятину при очень высоких температурах или на открытом огне.
"Образование ГЦА увеличивается при высоких температурах и длительном времени приготовления", – говорится в статье.
Как образуются вредные вещества во время приготовления на грилеГЦА образуется в результате реакций в самом мясе, а ПАУ возникает несколько по-другому: когда жир и сок из мяса попадают на открытое пламя, они образуют дым, который затем оседает в виде ПАУ на поверхности мяса. ПАУ есть также и в сигаретном дыме и выхлопных газах автомобилей.
Влияние на здоровье
Эксперты объяснили, что когда человек потребляет эти химические вещества, ее организм может метаболизировать их в соединения, которые могут повредить ДНК, а это в свою очередь составляет риски развития онкозаболеваний.
Самые высокие уровни ГЦА и ПАУ содержатся в мясе, жареном на гриле, но другие продукты, такие как овощи, хлеб и даже жареный зефир, также могут образовывать ПАУ, ведь они тоже обугливаются и подвергаются воздействию дыма.
При этом решающими могут стать и другие факторы, такие как генетика: некоторые люди могут иметь генетические факторы относительно того, как их организм перерабатывает и детоксицирует ГЦА и ПАУ.
Более чувствительными к воздействию химикатов также люди с ослабленной иммунной системой, и люди с хроническими заболеваниями; пожилые люди и те, кто имеет в целом хаотичное, несбалансированное питание.
Кроме того, "ухудшать" репутацию метода приготовления на гриле может тот факт, что обычно люди выбирают для барбекю – мясо.