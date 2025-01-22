Людський організм має природну схильність до відторгнення чужорідних клітин. Саме тому лікарям поки не вдалося знайти ефективний спосіб трансплантації органів від тварин, а не від людей-донорів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cell.

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Експерименти, під час яких живим людям пересаджували генетично модифіковані нирки або серце свині, закінчувалися смертю, хоча новий орган успішно починав працювати в організмі. Першим успішним випадком такої трансплантації могла стати пересадка свинячої нирки 62-річному американцеві в березні 2024 року, але через два місяці після операції пацієнт помер.

Новий спосіб лікування раку

Спеціалісти з кількох університетів і лікарень Китаю використали здатність людського організму відторгати чужорідні тіла для боротьби з онкологічними захворюваннями. Лікарі застосували онколітичну вірусотерапію: модифікували безпечний для людини вірус Ньюкасла і за його допомогою впливали на злоякісну пухлину.

Змінений вірус додавав на поверхню ракових клітин молекули цукру, які раніше провокували сильну імунну відповідь і ставали причиною невдач при трансплантації свинячого серця та нирок. Таке "маскування" змусило імунітет реагувати на пухлину як на чужорідний об'єкт і знищувати її.

Ефективність нового методу

П’ять мавп із раком печінки, які отримали препарат з вірусом, прожили в середньому на два місяці довше, ніж їхні родичі, яких "лікували" лише фізіологічним розчином. Для 23 людей з різними видами раку (включаючи рак печінки, стравоходу, прямої кишки, яєчників, легень, грудей, шкіри та шийки матки), стійкими до терапії, результати експерименту були менш однозначними.

Згідно з науковою статтею, через два роки після початку лікування у двох людей пухлини зменшилися, але не зникли повністю. У п’яти пацієнтів новоутворення припинило рости, але у багатьох інших учасників експерименту згодом їхній ріст відновився. Жодної користі від лікування не отримали лише два пацієнти.

Як зазначили автори публікації, метод потребує подальших клінічних досліджень. Однак вони сподіваються, що модифікований вірус Ньюкасла зможе стати протипухлинним препаратом зі значним потенціалом клінічного застосування у пацієнтів із запущеними формами раку.