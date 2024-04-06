Про це міністр внутрішніх справ заявив під час відвідування Медичного реабілітаційного центру та Головного медичного центру МВС.
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"За минулий рік ми докорінно змінили роботу реабілітаційних центрів. Сучасні види реабілітації, зокрема каністерапія та анімалотерапія, обмін досвідом з іноземними лікарями", – зазначив Клименко.
Крім того, у МВС відзначили створення на базі центрів спортивних майданчиків та тренажерних залів. Наголошують, що спорт – один із головних запитів від ветеранів.
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За словами Клименка, "якісне лікування та реабілітація наших Героїв – один із основних напрямків роботи МВС України".
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Також міністр разом із головою Національної поліції Іваном Вигівським відвідали хлопців, які наразі проходять лікування у Головному медичному центрі МВС та вручили їм державні й відомчі нагороди.