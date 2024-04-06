Об этом министр внутренних дел заявил во время посещения Медицинского реабилитационного центра и Главного медицинского центра МВД.

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"За прошлый год мы в корне изменили работу реабилитационных центров. Современные виды реабилитации, в частности канистерапия и анималотерапия, обмен опытом с иностранными врачами", – отметил Клименко.

Кроме того, в МВД отметили создание на базе центров спортивных площадок и тренажерных залов. Отмечают, что спорт – один из главных запросов от ветеранов.

Реабилитация военных в приоритете: видео

По словам Клименко, "качественное лечение и реабилитация наших Героев – одно из основных направлений работы МВД Украины".



Украинским героям вручили награды / Фото пресс-службы МВД

Также министр вместе с председателем Национальной полиции Иваном Выговским посетили ребят, которые сейчас проходят лечение в Главном медицинском центре МВД и вручили им государственные и ведомственные награды.